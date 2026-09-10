El espacio gastronómico regresa este viernes a las 21:00 horas con Elena Barrios al frente de los micrófonos

Elena Barrios vuelve a presentar ‘Cebollas Verdes’ esta nueva temporada.

La Radio Canaria estrena una nueva temporada del programa gastronómico ‘Cebollas Verdes’ este viernes 11 de septiembre, a las 21:00 horas. El espacio presentado por Elena Barrios arranca sus emisiones con un episodio dedicado al sector vitivinícola del Archipiélago en plena época de vendimia.

El recorrido por las islas comienza en la cuna del vino de Fuencaliente, en La Palma, de la mano del enólogo Carlos Lozano, de la Bodega Teneguía. La entidad cooperativa, fundada en 1947, suma más de siete décadas de trayectoria y acumula diversos reconocimientos internacionales por la calidad de sus elaboraciones, entre las que destaca su variedad de Malvasía Aromática.

Imágenes de la Bodega Teneguía y sus viñedos.

Formación sobre vinos y distinción al turismo de Fuerteventura

El programa ofrecerá también información sobre un ciclo formativo gratuito dedicado a los vinos canarios. Las sumilleres Alba Bernal y Chaxiraxi Triana impartirán estas sesiones durante cinco viernes consecutivos en el municipio de Tejeda (Gran Canaria).

El tramo final del espacio visitará las instalaciones de la Bodega Conatvs, situadas en Lajares (La Oliva, Fuerteventura). Su propietario, Pedro Martín, detallará la labor de la primera bodega de la isla inscrita en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias. La empresa ha sido distinguida con el Premio de Turismo Islas Canarias 2026 a la Excelencia Turística, galardón que recogerá el próximo 24 de septiembre en Puerto del Rosario.

Además de su emisión del viernes a las 21:00 horas, este episodio de ‘Cebollas Verdes’ podrá volver a escucharse el sábado 12 de septiembre a las 13:30 horas. Las entregas estarán disponibles tras su emisión en la web oficial de RTVC y en plataformas digitales.