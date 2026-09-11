Investigan a tres personas por apuñalar a un menor e herir a un hombre en Costa Teguise

Dos personas están detenidas y una tercera está siendo investigada por apuñalar a aun menor en la zona de Costa Teguise, en Lanzarote

La Guardia Civil de Lanzarote ha detenido a dos personas e investigado a otra como presuntas autoras de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro delito menos grave de lesiones al apuñalar a un menor e herir a un hombre en Costa Teguise.

Las detenciones se han producido después de que el 17 de agosto agentes de la Guardia Civil de Costa Teguise tuvieran conocimiento de una agresión con arma blanca a un menor de edad en las proximidades de una zona de ocio de la citada localidad.

Una vez en el lugar, la víctima y los testigos de los hechos expusieron que se había producido una discusión entre dos grupos de personas. Que la discusión derivó en una pelea donde a uno de ellos, menor de edad, lo apuñalaron por la espalda, mientras que otro sufrió heridas en la cabeza que necesitaron puntos de sutura. Por su parte, al menor lo trasladaron en ambulancia al Hospital José Molina Orosa.

La investigación

Tras verificar los hechos, los agentes tuvieron conocimiento de que uno de los testigos había grabado un vídeo de los presuntos agresores abandonando el lugar antes de la llegada de los mismos, si bien procedieron al visionado del mismo, consiguiendo identificar a uno de los implicados, de 44 años de edad.

Esto, junto a las declaraciones de los testigos, permitió conocer que los presuntos autores residían en la localidad de Arrecife y que uno de ellos pudo haber salido recientemente de prisión.

De esta forma, tras explorar esta línea de investigación y con las gestiones llevadas a cabo por el grupo de investigación de la Guardia Civil de Costa Teguise, se consiguió obtener la identidad de otro de los supuestos autores del delito, reconocido por la víctima y por los testigos como el autor del apuñalamiento.

Además se ha procedido a la investigación de un tercer implicado como presunto colaborador en los hechos, siendo el titular del vehículo con el que los presuntos autores abandonaron el lugar dirección a la localidad de Arrecife.

Finalmente las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han quedado en manos de la Plaza Judicial nº 1 y 2, Sección de Instrucción de Arrecife en funciones de guardia.