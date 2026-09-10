El detenido se disponía a embarcar a pie y llevaba consigo una bolsa de deporte, que tras inspeccionar el contenido, contenía un total de 20 placas de una sustancia resinosa, supuestamente polen de hachís

Polen de hachís intervenido por la Guardia Civil en el muelle de Morro Jable, Fuerteventura. Imagen Guardia Civil

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo a finales de agosto a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras localizarle 10,2 kilos de una sustancia resinosa que supuestamente sería polen de hachís.

La actuación se llevó a cabo en el marco de los dispositivos que la Guardia Civil establece para prevenir el tráfico de estupefacientes en los recintos portuarios destinados al transporte de pasajeros entre las islas.

En el muelle de Morro Jable

Los hechos tuvieron lugar en el muelle de Morro Jable, en Fuerteventura, cuando los agentes desarrollaban un dispositivo operativo con motivo del embarque de una de las navieras que conectan la isla con Gran Canaria.

Durante el operativo, los agentes identificaron a un varón que se disponía a embarcar a pie y que llevaba consigo una bolsa de deporte. Tras inspeccionar el contenido, localizaron en su interior un total de 20 placas de una sustancia resinosa, supuestamente polen de hachís.

El posterior pesaje de la sustancia intervenida determinó que el peso total ascendía a 10,2 kilos, por lo que los agentes procedieron a la detención del sospechoso por un presunto delito de tráfico de drogas.

El detenido, junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil, pasó a disposición de la autoridad judicial competente. Tras prestar declaración, el juez decretó su ingreso en un centro penitenciario.