El detenido amenazó a la empleada del comercio que intentó impedir que éste sustrajera varios productos de la tienda

La Guardia Civil detiene a un hombre por robar con violencia en un comercio de Ingenio, en Gran Canaria.

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en Ingenio. La actuación se inició tras la denuncia presentada el día 20 de agosto por los responsables del negocio, quienes venían detectando una serie de sustracciones reiteradas atribuidas a un mismo individuo.

Los hechos investigados tuvieron lugar el día 19 de agosto de 2026, cuando el presunto autor accedió al establecimiento y se apoderó de diversos productos. En el momento en que una trabajadora intentó impedir la sustracción y recriminó su conducta, el individuo reaccionó de forma violenta e intimidatoria, profiriendo graves amenazas contra la empleada mientras realizaba gestos que provocaron en la víctima un fundado temor por su integridad física. Tras ello, abandonó el lugar con los efectos sustraídos.

Desde el primer momento, los agentes del Puesto Principal de Agüimes, desarrollaron una investigación orientada a esclarecer los hechos y determinar la identidad del responsable. Para ello resultó fundamental la recopilación de testimonios, la obtención de material audiovisual aportado por los denunciantes y el exhaustivo análisis de toda la información disponible.

Reconocimiento fotográfico

Entre las actuaciones practicadas destacó el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima, quien identificó de forma inequívoca al presunto autor de los hechos. Esta diligencia, junto con el resto de indicios obtenidos durante la investigación, constituyó un elemento clave para lograr su plena identificación.

Como resultado de las gestiones realizadas, la Guardia Civil estableció un dispositivo de localización que permitió encontrar al sospechoso en una finca situada en las inmediaciones de una vía de comunicación del municipio de Ingenio. Una vez comprobada su identidad, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.



