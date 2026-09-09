El movimiento sísmico se produjo esta mañana de miércoles a 7 kilómetros de profundidad

Imagen: IGN

Un terremoto que ha sido sentido por la población se ha registrado en horas de la mañana de este miércoles en el municipio de Agaete, en Gran Canaria. Ha ocurrido a 7 kilómetros de profundidad, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico, de 2,8 grados de magnitud, tuvo lugar poco después de las ocho de la mañana. En un punto del sureste de Agaete situado a 28,09 grados norte de latitud y a 15,68 grados oeste de longitud, detalla el organismo.

Destaca además que este terremoto ha sido sentido por la población, pese a la profundidad a la que se ha producido.