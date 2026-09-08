El conjunto teldense recibe este miércoles al equipo ilicitano en el Antonio Moreno después de proclamarse campeón de la Supercopa de España el pasado sábado

El Rocasa Gran Canaria inicia este miércoles su andadura en una nueva edición de la Liga Guerreras Iberdrola con la visita del BM Elche, en un encuentro que comenzará a las 19:30 horas en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde. Las grancanarias afrontan el estreno con el objetivo de comenzar con buen pie la defensa del título conquistado el pasado mes de mayo, cuando se proclamaron campeonas de la competición por segunda vez en su historia.

Rocasa Gran Canaria

El equipo dirigido por Dejan Ojeda llega además al inicio liguero en un momento especialmente ilusionante después de conquistar el pasado sábado la Supercopa de España en tierras gallegas. El nuevo curso vuelve a plantear al Rocasa el reto de mantenerse en lo más alto del balonmano femenino nacional, aunque el técnico insiste en la necesidad de afrontar la competición desde la prudencia.

Novedades en la convocatoria y homenaje de la afición

Para este primer compromiso liguero, el Rocasa Gran Canaria contará con varias novedades en su convocatoria. Fernanda Lima no podrá participar debido a unas molestias físicas, mientras que Lulu Guerra tampoco estará disponible, a la espera de conocer el alcance de su lesión. A ellas se suma la juvenil Iria Ranz.

En el lado de las novedades, entran en la lista la central brasileña María Victoria de Oliveira Correia, Mavi, y las jóvenes Alison Peña, Aleida Afonso, Noemí Artiles y Yanire Torres. El conjunto teldense contará además con el respaldo de una afición que acudirá al pabellón de Las Remudas para rendir homenaje a las jugadoras y al cuerpo técnico por la conquista de la Supercopa.

“Son un pilar fundamental para nuestros éxitos y estamos deseando brindarles el título y dedicarles la primera victoria en la Liga”, explicó Dejan Ojeda, que considera que el reciente éxito puede servir como estímulo para afrontar el comienzo de la competición. “Ganar la Supercopa nos puede dar un impulso extra de ilusión y motivación. El equipo ha entendido el mensaje de seguir luchando cada partido y el triunfo reciente nos empuja a seguir trabajando duro para cosechar buenos resultados a corto, medio y largo plazo, pero sin creernos superiores a nadie ni pensar que nadie nos puede parar, porque siempre hay que tener los pies en la tierra”, aseguró.

Ojeda reclama mantener los pies en la tierra

El entrenador grancanario también quiso poner el foco en el trabajo colectivo y en la necesidad de mantener la concentración pese al buen momento que atraviesa el equipo. “Nadie nos ha regalado nada, sabemos cuáles son nuestras limitaciones y puntos fuertes y no nos vamos a relajar. Somos conscientes de que vendrán halagos cuando ganemos y se marcharán cuando perdamos. La clave es ser un bloque sólido en la pista y de puertas para adentro para poner el foco en nuestra evolución en cada partido que juguemos para ser mejores”, señaló.

El BM Elche será el primer obstáculo para el vigente campeón en esta nueva temporada. El conjunto ilicitano afronta el curso con una plantilla renovada y ha incorporado a Belén Rodríguez y Savina Bergara, mientras que Mara López permanece inicialmente vinculada al filial.

El BM Elche llega con una plantilla renovada

El equipo peninsular también presenta cambios importantes en su estructura. Entre sus bajas figuran Clara Gascó, que se ha retirado; Noelia Solla, que continúa su carrera en el Guardés; Azul Spinelli, incorporada a La Rioja, y Rosa Armenteros, que jugará en el HC Zalău rumano. Además, el banquillo ha cambiado de ocupante tras la marcha de Joaquín Rocamora, que se convirtió en nuevo entrenador de la selección española de balonmano. Su puesto lo ha asumido el técnico navarro Alberto Zabalegui.

Las ilicitanas llegan a la primera jornada después de completar una notable pretemporada, en la que consiguieron cinco victorias en seis encuentros. El BM Elche superó a Soliss BM Pozuelo de Calatrava (18-27), Costa del Sol Málaga (22-14 y 27-20), HV KRAS Volendam (49-19) y Club BM Morvedre (21-29), mientras que únicamente cedió ante el CBF Elda Prestigio (25-22) en el pabellón Ciudad de Elda-Florentino Ibáñez.

El campeón abre la competición en casa

El encuentro entre Rocasa Gran Canaria y BM Elche, correspondiente a la primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, se disputará este miércoles 9 de septiembre a partir de las 19:30 horas en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde. El conjunto grancanario afrontará así el primer paso de la defensa de un título que vuelve a situarlo entre los grandes aspirantes del balonmano femenino nacional.