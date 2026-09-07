El resto de islas estarán prealerta por el mismo fenómeno de altas temperaturas y en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria se suma la prealerta por fenómenos costeros adversos

La Dirección General de Emergencias del Gobierno canario ha informado este domingo de que activará a las 10.00 horas de este lunes la situación de alerta en Gran Canaria por temperaturas máximas que podrán llegar a los 40º C el martes. El resto del archipiélago estará en prealerta por este mismo fenómeno y desde las 15.00 horas de este domingo está vigente la prealerta por fenómenos costeros en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Por todo ello, Emergencias ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ponga en práctica medidas de autoprotección para evitar riesgos.

Imagen de archivo. Europa Press

Las Palmas

La situación meteorológica que afecta al archipiélago en los últimos días, con un episodio cálido de características tropicales con elevada incertidumbre en su evolución, ha hecho necesario que la Dirección General de Emergencias eleve a situación de alerta por temperaturas máximas a la isla de Gran Canaria desde este lunes.

Estas dos declaraciones se unen a la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife y la prealerta en las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera; la prealerta por viento que afecta a todo el archipiélago y la prealerta por calima activa en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa

En el caso de Gran Canaria, la previsión meteorológica señala temperaturas que alcanzarán y superarán los 35º C en amplias zonas de la cuenca de Tejeda y las medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste de la isla.

Podrán alcanzarse de forma más local, y especialmente en medianías y cumbres de la mitad sur, los 39º C a partir del lunes, e incluso los 40º C durante el martes.

En Fuerteventura y Lanzarote el calor afectará especialmente a la mitad sur de estas dos islas, aunque podrá extenderse hacia el norte por la depresión interior de Fuerteventura. Las temperaturas podrán llegar a los 36º C a partir del lunes, e incluso superarlos de forma más puntual, especialmente a lo largo del martes y en la mitad sur de Fuerteventura.

Asimismo, se prevén temperaturas nocturnas elevadas, que apenas bajarán de los 25 o 26º C, especialmente en las islas de la provincia de Las Palmas, lo que dificultará el descanso y la recuperación térmica.

Santa Cruz de Tenerife

Para El Hierro y La Gomera, y a lo largo del martes, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 36º C en la mitad sur de estas islas, con especial incidencia en medianías y zonas altas.

En La Palma, se llegará a lo largo del martes y de manera generalizada a los 34º C en las cumbres y vertientes del oeste de la isla, alcanzando los 36º C en El Paso y zonas del interior de La Caldera de Taburiente.

En Tenerife se espera registrar de manera generalizada los 33º C en el ámbito objeto de declaración, aunque no se descarta superar los 34º C en zonas más concretas. Desde el martes se prevé un ascenso de temperaturas en las cumbres y medianías del sur y oeste, donde podrían alcanzarse los 36º C, al igual que en la vertiente sur del área metropolitana.

Se espera una mejoría de las condiciones a partir del miércoles.

El estado del mar

En lo referido a la situación en el mar, la previsión apunta viento del norte o nordeste, soplando con intensidad en los canales marítimos interinsulares, con velocidades de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), especialmente en los canales La Palma-La Gomera (afectando a las costas norte y nordeste de El Hierro), La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria.

Para las costas del norte y nordeste de El Hierro la previsión indica fuerte marejada (1,25 a 2,5 metros) aumentando a mar gruesa (2,5 a 4 metros) en la costa nordeste. Las costas del este y sureste de La Gomera, así como en el extremo oeste, se espera fuerte marejada.

En Tenerife se espera fuerte marejada en la costa sureste y en el extremo noroeste, con zonas de mar gruesa mar adentro en el sureste. En el caso de Gran Canaria, fuerte marejada en las costas del oeste y del sureste, aumentando a mar gruesa mar adentro de la costa sureste, y ya en el canal Gran Canaria-Fuerteventura.

Recomendaciones ante el calor y la calima

Para evitar que se declare un incendio en el monte el Gobierno canario recalca que es importante no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Además, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.

También es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estos lugares hasta que finalice esta situación de riesgo.

En cuanto al aumento de las temperaturas, es conveniente no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior.

Frente el episodio de calima, es importante mantener puertas y ventanas cerradas y evitar en lo posible salir a la calle si se padece enfermedades respiratorias crónicas. Ante la posible reducción de la visibilidad en la carretera, se solicita a los conductores que moderen la velocidad y enciendan las luces para evitar accidentes.ç

Precaución en la costa y con el viento

Con el objetivo de evitar situaciones de peligro en las costas, conviene no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje, así como aplazar actividades náuticas o deportivas previstas para estos días y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Para mantener la seguridad ante las rachas de viento, se recuerda que es importante retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente. También, es conveniente alejarse de casas viejas, cornisas y muros, así como evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado.