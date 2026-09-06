La ceremonia de los Premios Distinguidos del Turismo tendrá lugar en la Plaza de Santa María de Betancuria y reconocerá la trayectoria de empresas

Fuerteventura celebrará el 25 de septiembre la Gala de los Premios Distinguidos del Turismo 2026. Europa Press

El Patronato Insular de Turismo celebrará el próximo viernes 25 de septiembre la Gala de los Premios Distinguidos del Turismo de Fuerteventura 2026 en el casco histórico de Betancuria.

La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de Santa María entre las 20:30 y las 23:30 horas y reunirá a representantes del sector turístico para reconocer su contribución al desarrollo, la calidad y la sostenibilidad del destino.

Betancuria recuperará así una gala de estas características después de 17 años, ya que la última se celebró en 2009. El municipio cuenta además con un importante patrimonio histórico y cultural, con un Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural en 1979 y que forma parte desde 2020 de la asociación de los Pueblos más Bonitos de España.

Se otorgará una mención especial

Los Premios Distinguidos, conocidos como Playas de Oro, constituyen el principal reconocimiento institucional del turismo en Fuerteventura y se conceden de forma ininterrumpida desde 1986.

En esta edición, el premio a la Empresa será para Agualoe S.L., mientras que el reconocimiento a la Trayectoria Individual recaerá en Raúl Dávila Falcón. Sönke Schallmey recibirá el galardón Fuerteventura Destino Azul por su compromiso con la conservación del entorno marino y las playas, y Uwe Krug será distinguido en la categoría Cliente por su fidelidad a la isla.

Además, el Patronato otorgará una Mención Especial, a título póstumo, a Santiago Travieso Quintana por su contribución al turismo de Fuerteventura.