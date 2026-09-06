La iniciativa se ha desarrollado en cooperación con la Oficina Española de Turismo (OET) de Zúrich, y en coordinación con Promotur Turismo de Canarias

Turismo de La Gomera ha promocionado el destino ante grupo de agentes de viajes, touroperadores y profesionales de la comunicación procedentes de Suiza durante una visita para aumentar la presencia de la isla en los mercados europeos.

Imagen cedida por el Cabildo Insular de La Gomera.

En un comunicado, la consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, recordó que este tipo de acciones se enmarcan en la Estrategia de Sostenibilidad Turística a 2030 promovida desde el Cabildo, «con el objetivo de favorecer un conocimiento directo del destino y generar difusión de la oferta turística de La Gomera en medios especializados».

Principales valores del destino

También explicó que este tipo de iniciativas «permite que profesionales que actúan como prescriptores en los mercados nacionales e internacionales conozcan de primera mano los principales valores del destino y puedan incorporarlos posteriormente a sus canales de comercialización y comunicación».

En esta ocasión, la visita ha permitido reforzar la presencia de La Gomera en el mercado suizo, uno de los mercados europeos caracterizados por su elevado poder adquisitivo y especialmente afín a una oferta turística vinculada a la naturaleza, las actividades al aire libre, el bienestar y las experiencias de calidad.

Atractivos naturales de la isla

La iniciativa se ha desarrollado en cooperación con la Oficina Española de Turismo (OET) de Zúrich, y en coordinación con Promotur Turismo de Canarias. El viaje de familiarización estuvo orientado principalmente a dar a conocer la oferta relacionada con el turismo de golf, complementándola con los atractivos naturales, paisajísticos, culturales y alojativos de la isla.

Durante su estancia en La Gomera, los profesionales contaron con la colaboración del Hotel Jardín Tecina y Tecina Golf, complejo que permite integrar alojamiento, gastronomía, naturaleza y práctica deportiva en un mismo entorno.