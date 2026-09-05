La muestra se enmarca dentro de la programación de las Jornadas Colombinas que se celebran cada año en la isla de La Gomera

La Sala de Exposiciones del Cabildo de La Gomera acoge, este sábado, 5 de septiembre, la inauguración de la exposición ‘yo, Guirre’, de la artista Yapci Ramos.

Cabildo Insular de La Gomera. Imagen archivo RTVC.

La muestra abrirá sus puertas a las 18:30 horas. En concreto, dentro de la programación de las Jornadas Colombinas. Este año y como lema ‘Tras las huellas de la Historia’, profundizan en la memoria, la cultura y los elementos que conforman la identidad de la isla.

Territorio gomero

‘Yo, Guirre’ plantea una aproximación simbólica y cultural a dos prácticas estrechamente vinculadas al territorio gomero y transmitidas de generación en generación. A través de la propuesta artística de Yapci Ramos, la exposición invita a reflexionar sobre su valor como expresiones vivas del patrimonio insular.

El Silbo Gomero, convertido en uno de los grandes símbolos culturales de La Gomera, y el Salto del Pastor, ligado históricamente a la adaptación de la población al territorio y a la particular orografía de las islas, protagonizan así una muestra que conecta tradición, identidad y creación contemporánea.

La inauguración de ‘yo, Guirre’ refuerza la presencia del patrimonio gomero dentro de las Jornadas Colombinas y ofrece un espacio para reconocer, preservar y difundir unas manifestaciones culturales que forman parte de la memoria colectiva de La Gomera.