El Ayuntamiento balizó de inmediato la zona y solicitó una valoración técnica del ejemplar para determinar su estado y las circunstancias que pudieron influir en el incidente

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha procedido a la retirada de un ejemplar de palmera que cayó durante la tarde del martes 1 de septiembre en la plaza de Las Américas. Tras detectar el incidente, el Consistorio actuó de manera inmediata y balizó la zona para evitar nuevos riesgos y garantizar la seguridad de los viandantes.

San Sebastián de La Gomera retira una palmera caída en la Plaza de Las Américas. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

El Ayuntamiento solicitó además la inspección de un técnico de la empresa responsable de los trabajos de poda y tratamiento del palmeral de San Sebastián de La Gomera, con el objetivo de realizar la correspondiente valoración del estado del ejemplar.

Un mantenimiento anual del palmeral

El Consistorio recuerda que los trabajos de poda y el tratamiento del palmeral del municipio se realizan cada año a través de una empresa especializada. La última campaña tuvo lugar durante los meses de octubre y noviembre de 2025, dentro del programa de mantenimiento y conservación de los ejemplares situados en plazas, parques, calles y otros espacios públicos de San Sebastián de La Gomera.

Desde el Ayuntamiento señalan que estas actuaciones periódicas permiten supervisar y cuidar los ejemplares y adoptar, cuando así lo determinan los técnicos responsables, las medidas necesarias para garantizar tanto su conservación como la seguridad de la ciudadanía.

Un episodio en un contexto de viento

La actuación tuvo lugar en un contexto meteorológico marcado por el viento. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene desde las 21:00 horas del martes 1 de septiembre una situación de prealerta por fenómenos costeros que afecta, entre otros ámbitos, a los canales marítimos entre La Gomera y Tenerife.

La previsión contemplaba viento del norte al nordeste de entre 30 y 50 kilómetros por hora y de fuerza 7, de entre 50 y 61 kilómetros por hora, con especial intensidad en la costa este de La Gomera.

No obstante, el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera subraya que no puede establecerse una relación causal entre las condiciones meteorológicas y la caída de la palmera. La valoración técnica deberá determinar el estado del ejemplar y las circunstancias que pudieron influir en el incidente.