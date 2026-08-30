El proyecto pretende facilitar el acceso a los estacionamientos y se prevé que esté operativo a principios del próximo año en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife implanta un sistema de información de aparcamientos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado los trabajos para la puesta en marcha de un sistema de información de la oferta de aparcamientos “con el fin de optimizar la gestión del estacionamiento, mejorando la movilidad tanto de los residentes como de las personas que visitan el municipio”, afirmó el alcalde, José Manuel Bermúdez.

El regidor municipal señaló que “este sistema supone un paso importante de cara a reducir la congestión del tráfico en el municipio, además de aportar información de valor de cara a detectar necesidades futuras y alternativas que se puedan plantear en este ámbito, en línea con la apuesta por una movilidad sostenible”.

La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, explicó que “esta actuación ofrece una solución integral que incluye diferentes intervenciones. Como el suministro, la instalación y la integración de los diferentes elementos que conforman en sistema, a lo que se suma la creación de una aplicación móvil para los ciudadanos que mejore su experiencia en la búsqueda de aparcamiento”.

Operativo a principios del próximo año

Añadió que el proyecto, cuya puesta en marcha corre a cargo de la empresa Kapsch Trafficcom, cuenta con un presupuesto de 435.186,57 euros y se prevé que esté operativo a principios del próximo año.

El sistema de información de la oferta de aparcamiento permitirá que los usuarios de la vía pública conozcan la disponibilidad de plazas, a tiempo real, de 24 zonas de aparcamiento independientes repartidas por el centro de la ciudad, a la que podrán acceder a través de doce paneles de mensajes variables repartidos por diferentes puntos estratégicos del municipio.

Asimismo, la información se mostrará en el centro de control de tráfico y se utilizará para el análisis estadístico del uso del aparcamiento y del rendimiento del sistema. Eso permitirá contar con una base de datos de interés de cara a futuras acciones que se planteen para la gestión de la movilidad inteligente.

Por otro lado, los ciudadanos tendrán acceso a una aplicación móvil que facilite la información de disponibilidad de plazas y que, además, incorporará funcionalidades adicionales. Entre ellas indicaciones de ruta hacia el aparcamiento más cercano, consulta de tarifas y horarios. A esto se suma la posibilidad de integración de dicha aplicación con sistemas de pago.