La primera fase de reasfaltado arrancará en la noche del 1 de septiembre en la calzada ascendente, abarcando el tramo entre la Avenida Reyes Católicos y la calle Comodoro Rolín

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, iniciará el próximo martes, 1 de septiembre, una obra de reasfaltado y renovación de la infraestructura viaria en la Avenida Benito Pérez Armas. Esta actuación cuenta con una inversión municipal total de 494.000 euros y se engloba dentro del plan “Impulso Urbano”, el proyecto corporativo destinado a transformar la calidad de las vías públicas y reforzar la seguridad vial en los diferentes distritos de la capital.

Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “la renovación de la avenida Benito Pérez Armas es una actuación importante dentro del compromiso del Ayuntamiento por seguir mejorando las calles y avenidas de la ciudad, no solo desde el punto de vista de la imagen urbana, sino también de la seguridad y la comodidad de quienes las utilizan a diario”.

Bermúdez señaló que “estamos realizando un esfuerzo inversor para actuar de manera progresiva en los diferentes distritos y mejorar la calidad de nuestras vías públicas”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, aseguró que “con el objetivo prioritario de reducir el impacto en el tráfico diario y alterar lo mínimo posible la rutina de residentes y comerciantes, toda la intervención se llevará a cabo en horario exclusivamente nocturno, de 20:00 a 06:00 horas, de domingo a jueves”.

Condiciones seguridad

Asimismo, destacó que “esta actuación permitirá renovar de manera integral un eje viario de gran importancia para la movilidad de Santa Cruz, mejorando el estado de la calzada y las condiciones de seguridad para conductores y peatones, al tiempo que seguimos avanzando en el objetivo de contar con unas vías públicas más modernas, seguras y funcionales”.

La planificación técnica de los trabajos se ha organizado en cuatro fases consecutivas, prolongándose cada una de ellas durante tres jornadas consecutivas de obra. La primera fase arrancará en la noche del 1 de septiembre en la calzada ascendente, abarcando el tramo comprendido entre la Avenida Reyes Católicos y la calle Comodoro Rolín.

A continuación, a partir de la noche del 6 de septiembre, dará inicio la segunda fase para completar el sentido ascendente de la vía, actuando en el trayecto desde la calle Comodoro Rolín hasta la Avenida Islas Canarias.

Labores de reasfaltado

Una vez concluidos los trabajos en la calzada ascendente, las labores de reasfaltado se trasladarán al sentido descendente de la avenida. La tercera fase comenzará el próximo 10 de septiembre en el tramo comprendido entre la Avenida Islas Canarias y la calle Pío Baroja.

Finalmente, la intervención integral sobre la arteria capitalina se completará con la cuarta fase, programada a partir del 15 de septiembre, en el sector descendente que discurre desde la calle Pío Baroja hasta conectar de nuevo con la Avenida Reyes Católicos.

Durante la realización de cada una de estas fases, se procederá al corte temporal de la calzada afectada y a la supresión del aparcamiento en los tramos en los que se esté interviniendo.

Para garantizar la movilidad vehicular en este importante eje viario de la ciudad, el área de Movilidad ha coordinado desvíos alternativos debidamente señalizados por las arterias adyacentes, como la Avenida de Bélgica y la Avenida Reyes Católicos, habilitando cruces a media calzada en puntos estratégicos.