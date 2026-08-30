Con el 56,18 % del escrutinio registrado, el ‘no’ se impone en Islandia por una estrecha ventaja de algo más de 400 votos

El rechazo a continuar las conversaciones de adhesión a la Unión Europea en Islandia lidera un recuento de infarto, situando al ‘no’ (50,1%) solo dos décimas por encima del ‘sí’ con más de la mitad del voto escrutado.

Imagen cedida por EuropaPress.

Con el 56,18 % del escrutinio registrado, el ‘no’ se impone por una estrecha ventaja de algo más de 400 votos, inclinando la balanza en contra de reanudar las conversaciones de adhesión a la Unión Europea estancadas desde hace 13 años. El recuento final depende ya únicamente de cuatro circunscripciones donde las encuestas pronostican un claro rechazo a la integración europea.