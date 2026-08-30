Tejina vive el día grande de sus fiestas patronales

La jornada grande de las fiestas en Tejina viene marcada por la entrada de los Corazones de las tres calles en la plaza de la iglesia

El pueblo de Tejina, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, ultima los preparativos para vivir este domingo, 30 de agosto, el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé. La entrada de los tradicionales Corazones en la plaza de la iglesia marca el punto culminante de unos festejos que se han prolongado desde el pasado 1 de agosto, y que durante todo el mes han marcado el devenir de este enclave de la Comarca Nordeste.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de La Laguna.

La jornada grande de las fiestas viene marcada por la entrada de los Corazones de las tres calles en la plaza de la iglesia, acompañados por sus respectivas parrandas. Un evento que tendrá lugar durante esta jornada a partir de las 11.30 horas.

Tradicional pique

En mencionado lugar permanecerán hasta la tarde del lunes, cuando se proceda a su descuelgue. Un día después, al mediodía, se producirá la entrada de las parrandas en la plaza, con el tradicional pique y se retirarán los Corazones a sus respectivos barrios. Ese mismo día concluirá con la cabalgata y posterior quema del Haragán.

Devoción, arte y convivencia

La Fiesta de los Corazones de Tejina combina devoción, arte y convivencia vecinal. Cada uno de los tres barrios principales (Calle Abajo, Calle Arriba y El Pico) confecciona sus corazones decorados con flores, frutas y tortas, que se alzan en honor a San Bartolomé. Se trata de una jornada marcada por la música popular, las ofrendas y el ambiente festivo que atrae a vecinos y visitantes.