El Ayuntamiento de La Laguna suspende el resto de actos de las fiestas del Camino Tornero debido al fallecimiento de este corredor

Panorámica Camino Tornero, La Laguna.

El Ayuntamiento de La Laguna, tras el fallecimiento repentino de uno de los corredores participantes en el VIII Trail Las Fuentes, celebrado este sábado, 29 de agosto, ha acordado, de acuerdo con la Comisión de Fiestas del Camino Tornero, suspender el resto de actos previstos este fin de semana dentro del programa festivo de este enclave lagunero.

La decisión incluye la suspensión de la entrega de medallas del VIII Trail Las Fuentes, así como del resto de actividades festivas programadas.

Asimismo, el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) ha acordado aplazar el Hexplo Game, prueba deportiva prevista para este domingo, 30 de agosto, cuya nueva fecha será comunicada próximamente.

El Ayuntamiento de La Laguna ha hecho público un comunicado en el que lamenta profundamente lo ocurrido y traslada su más sentido pésame y sus condolencias a los familiares, amistades y personas allegadas del corredor fallecido.