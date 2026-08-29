InicioNoticias

Muere de forma repentina un corredor de trail en La Laguna, en Tenerife

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

El Ayuntamiento de La Laguna suspende el resto de actos de las fiestas del Camino Tornero debido al fallecimiento de este corredor

Camino Tornero La Laguna
Panorámica Camino Tornero, La Laguna.

El Ayuntamiento de La Laguna, tras el fallecimiento repentino de uno de los corredores participantes en el VIII Trail Las Fuentes, celebrado este sábado, 29 de agosto, ha acordado, de acuerdo con la Comisión de Fiestas del Camino Tornero, suspender el resto de actos previstos este fin de semana dentro del programa festivo de este enclave lagunero.

La decisión incluye la suspensión de la entrega de medallas del VIII Trail Las Fuentes, así como del resto de actividades festivas programadas.

Asimismo, el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) ha acordado aplazar el Hexplo Game, prueba deportiva prevista para este domingo, 30 de agosto, cuya nueva fecha será comunicada próximamente.

El Ayuntamiento de La Laguna ha hecho público un comunicado en el que lamenta profundamente lo ocurrido y traslada su más sentido pésame y sus condolencias a los familiares, amistades y personas allegadas del corredor fallecido.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

5-2 | La UD Las Palmas pierde en su visita al Girona FC

El rey Haakon de Noruega recuerda a su «seguro» y «cálido» padre en su primer discurso como monarca

El Rocasa Gran Canaria conquista la Copa Gobierno de Canarias tras ganar al Zonzamas Plus Car Lanzarote

Herido grave tras caer con su vehículo por un barranco de Tenerife

Exteriores confirma que dos españoles continúan desaparecidos tras la riada en Nepal

Sevilla FC vs Atlético de Madrid: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 26-27

NOTICIAS RELACIONADAS