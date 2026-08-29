Un joven de 24 años resulta herido con varios traumatismos tras caer de un caballo en Güímar, Tenerife

Un joven de 24 años herido al caer de un caballo en Güímar / EuropaPress

Un joven de 24 años ha resultaba herido al caer de un caballo en el camino de El Baden, en el municipio tinerfeño de Güímar.

El servicio de urgencias 1-1-2 informa de que el accidente ha ocurrido sobre las 12:56 horas de este sábado y en el momento de la asistencia el joven presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.

El joven fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.