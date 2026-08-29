Un joven de 24 años herido al caer de un caballo en Güímar

Un joven de 24 años resulta herido con varios traumatismos tras caer de un caballo en Güímar, Tenerife
Un joven de 24 años ha resultaba herido al caer de un caballo en el camino de El Baden, en el municipio tinerfeño de Güímar.
El servicio de urgencias 1-1-2 informa de que el accidente ha ocurrido sobre las 12:56 horas de este sábado y en el momento de la asistencia el joven presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.
El joven fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.