Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, abre el curso político en Galicia apelando al voto del «cabreo» de los españoles

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto con el que el PP de Galicia inicia el curso político este sábado en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra. EFE/Lavandeira jr.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto el curso político «del cambio» apelando a los españoles a dar a su formación el voto del «cabreo y la esperanza».

En la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade, ha afirmado que el PP «está listo no solo para lograr los excelentes resultados del 23 sino para superarlos».

Feijóo ha señalado que este «no es un curso más», sino «el curso político del cambio«, en el que su formación está preparada «para que los españoles depositen» en su partido el voto del «cabreo y la esperanza».

En Galicia, el líder del PP ha inaugurado el curso político ante el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda; y el presidente del Senado, Pedro Rollán, así como otros cargos del partido, conselleiros y centenares de militantes y simpatizantes.

«El cambio político en España»

«Si hay alguno que tiene alguna duda yo le propongo que piense que estos próximos meses hay una ilusión colectiva que nos tiene que impulsar», ha dicho Feijóo a los presentes, a quienes ha instado a trabajar por hacer posible que llegue «el cambio político en España».

En una intervención marcada por la crisis migratoria en Ceuta, el presidente del PP ha animado al voto para terminar con el «cansancio» y la «frustración» provocados por el actual Gobierno y dar paso a una nueva etapa después de una legislatura «absurda» y «perjudicial para todos».

«El sanchismo está acabado«, ha sentenciado, para lugar llamar a «certificar su defunción en las urnas» y así iniciar, con él en el Gobierno, lo que ha prometido que será «la mayor reconstrucción desde la Transición».

«Vamos a romper democráticamente la decadencia en la que nos hemos abocado con este Gobierno en los últimos años. Habrá un cambio profundo y el cambio será de abajo a arriba. Vamos a traer limpieza y la limpieza en política es decencia, honestidad», ha sostenido Feijóo, entre aplausos de los presentes.

En su discurso, no ha escatimado en reproches a un Ejecutivo estatal al que le ha recriminado la falta de presupuestos, sus «crisis internas» y el «abandono» en la gestión; pero también ha criticado a sus socios porque, a su juicio, «todos son lo mismo y, por tanto, merecen el mismo resultado en las urnas».

Así pues, Feijóo ha cerrado su intervención con el compromiso de que intentará «ganar» las elecciones «con la contundencia necesaria para que no puedan gobernar los que han perdido» y «darle a España un gobierno que merece y que necesita».