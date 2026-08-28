El comité de situación que coordina la crisis de Ceuta consensuará los espacios para la reubicación de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma donde la tensión ha ido en aumento en las últimas horas

Situación en la playa de El Trampolín de Ceuta este viernes tras los incidentes registrados el jueves por la tarde. Imagen EFE

El comité de situación que coordina la crisis de Ceuta ha acordado por unanimidad un nuevo listado de espacios para la reubicación de los migrantes que permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma, informan fuentes del Gobierno.

En una reunión extraordinaria, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, todos los miembros de este órgano han coincidido en la necesidad de condenar unánimemente la violencia para garantizar la convivencia en la ciudad y han subrayado la importancia de garantizar el reparto de alimentos a todas las personas en situación vulnerable.

El nuevo listado de espacios para acoger a los migrantes se aprobará formalmente en el próximo Consejo de Ministros, que modificará el real decreto aprobado el pasado martes.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se opuso a que los polideportivos de la ciudad se incluyeran en el catálogo y el Gobierno aceptó sacarlos, por lo que ha sido necesario buscar nuevos espacios, tanto de titularidad autonómica como estatal.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único, explicó este jueves en el Congreso que habían visitado espacios ofrecidos por la ciudad autónoma que tardaría meses en ser habitables, ya que necesitaban importantes obras, pero confió en lograr un catálogo consensuado.

En el comité de situación de la crisis, que prevé reunirse semanalmente, participan tanto la administración central como la autonómica y a la cita de este viernes estaba convocados once ministros.

Llamamiento a la calma

Por su parte, La Asamblea de Ceuta ha calificado este viernes como «legítimas y plenamente justificadas» las manifestaciones ciudadanas que reclaman la vuelta a la normalidad en la ciudad pero ha realizado un llamamiento a la calma y ha pedido que se desarrollen «de manera pacífica y ordenada».

La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una declaración institucional, firmada por los portavoces del PP, Vox, PSOE, MDyC y Ceuta Ya, y leída ante los medios por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en la que reclama además una respuesta urgente del Gobierno central a la crisis desatada el pasado 30 de julio con la entrada de unas 80.000 personas desde Marruecos.

Los grupos políticos rechazan «con total rotundidad» cualquier forma de violencia y advierten de que los actos vandálicos no representan a los ceutíes y pueden perjudicar tanto la convivencia como la imagen de la ciudad. También anuncian que se adoptarán las medidas sancionadoras correspondientes contra quienes causen daños al mobiliario urbano.