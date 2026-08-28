Además, continúan los movimientos de baja magnitud en el norte de Tenerife, el último en la madrugada de este viernes de 1,7 de magnitud y a 8 kilómetros de profundidad

Últimos movimientos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Imagen IGN

Un seísmo de magnitud 2,2 mbLg se ha registrado durante la madrugada de este viernes en el municipio de Agaete, en el noroeste de Gran Canaria, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El movimiento tuvo lugar a las 05:26:29 horas y fue localizado a una profundidad de cuatro kilómetros. Se trata de un terremoto de baja magnitud que, por el momento, no ha generado incidencias ni se han recibido avisos de ciudadanos que aseguren haberlo sentido.

El episodio registrado en Agaete se produce mientras continúa la serie sísmica localizada en el norte de Tenerife, que mantiene cierta actividad durante los últimos días.

En concreto, durante la jornada del jueves se registraron cuatro movimientos sísmicos en esta zona, a los que se sumó otro durante la madrugada del viernes. El mayor de los terremotos registrados este jueves alcanzó una magnitud de 2,1, durante la mañana.

Posteriormente, ya en la madrugada de este viernes, se produjo otro movimiento en el norte de Tenerife, en este caso de magnitud 1,8 y localizado a ocho kilómetros de profundidad.

Según los especialistas, los últimos movimientos registrados en esta zona de Tenerife presentan un origen tectónico.

El seísmo de Agaete, pese a su proximidad a la superficie, ha tenido una intensidad reducida y no se han comunicado daños personales ni materiales asociados al movimiento.