El IGN ha registrado desde la tarde de este miércoles cuando de inició esta serie sísmica, un total de 10 movimientos, el de mayor magnitud de 3,6 y sentido por la población

Movimientos registrados por el IGN de esta serie sísmica. Imagen IGN

La serie sísmica registrada en aguas próximas al noroeste de Tenerife que comenzó en la tarde de este miércoles comprendió un total de diez terremotos, tras la actualización de los datos por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El de mayor magnitud registrado alcanzó 3,6 mbLg a 34 kilómetros de profundidad, sentido por la población, al igual que una de sus réplicas, de magnitud 3 y a 35 kilómetros.

Cuatro de los terremotos se produjeron entre las 18.00 y las 19.00 horas, y las seis restantes, entre las 22.30 y las 2.00 horas de hoy jueves, con magnitudes que oscilan entre 1,4 y 2,4 mbLg, todos a una profundidad de unos 30-40 kilómetros.

Desde el IGN explican que esta es una zona donde habitualmente no suele haber muchos movimientos sísmicos y que tanto por la profundidad como por la distancia con respecto a la costa en principio estaría asociada a actividad tectónica, no volcánica.