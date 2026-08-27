Llega un nuevo eclipse a Canarias la madrugada de este viernes

Eclipse parcial de la Luna que será visible desde Canarias, aunque requerirá trasnochar o madrugar en la madrugada del viernes 28 de agosto ya que la fase de sombra comenzará a las 03:30 horas, alcanzando su máximo a las 05:13 horas

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un eclipse parcial de la Luna será visible en toda España durante la noche del jueves al viernes, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Su observación se podrá realizar a simple vista: ni entraña ningún riesgo ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial.

Por zonas, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial del eclipse en el centro y este peninsular, Baleares y Melilla. Mientras tanto, en el resto de la Península, Canarias y Ceuta, el ocaso lunar tendrá lugar después de que acabe la fase parcial. Ese día también se dará una luna llena.

Se trata de un eclipse parcial donde en el punto de máximo ocultamiento, la sombra de la Tierra (la umbra) cubrirá entre el 90 % y el 96 % del disco lunar.

Llega un nuevo eclipse, este lunar, la madrugada del viernes 28 de agosto. Imagen de recurso Magnific

La Luna se sumerge en la sombra terrestre

Según informa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) , el fenómeno tiene lugar cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando un cono de sombra en el espacio. Al atravesar la Luna esta región sombreada, deja de recibir la radiación solar directa.

A diferencia de lo que podría intuirse, la parte de la Luna sumergida en la sombra terrestre no se vuelve completamente invisible. La razón reside en nuestra propia atmósfera porque la luz solar que pasa rozando los bordes de la Tierra y atraviesa las capas atmosféricas. Esto hace que la atmósfera disperse las longitudes de onda más cortas y azules, que es el mismo fenómeno que hace que el cielo sea azul por el día. La refracción hace el resto porque las longitudes de onda más largas —los tonos rojizos y anaranjados— se refractan y logran desviarse hacia el interior del cono de sombra, proyectándose sobre la superficie lunar.

Durante el eclipse, la Luna actúa como una pantalla que refleja la luz de todos los amaneceres y atardeceres que están ocurriendo simultáneamente en la Tierra.

Horario para verlo

Para no perderse el fenómeno, la cita requerirá trasnochar o madrugar en la madrugada del viernes 28 de agosto. En Canarias (hora local) la fase de sombra comenzará a las 03:30 horas, alcanzando su máximo a las 05:13 horas.

En la Península y Baleares, la fase parcial empezará a las 04:34 horas y su punto máximo se registrará a las 06:12 horas cuando se podrá contemplar el 96 % del disco oscurecido.