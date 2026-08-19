Desde el HUNSC explican que no se han registrado patologías derivadas de una visión inadecuada del eclipse

Rodrigo Abreu, oftalmólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) y presidente de la Sociedad Canaria de Oftalmología, explica que «esperábamos mucha patología derivada de la visión del eclipse y no la hemos encontrado»

Abreu añade que «hemos tenido algún caso que tenían dudas de alguna molestia ocular un poco inespecífica y si podía haber tenido relación con el eclipse. Afortunadamente no tuvo nada que ver».

Desde el HUNSC explican que no se han registrado patologías derivadas de una visión inadecuada del eclipse. REUTERS/Ana Beltrán

Una semana después, si usted vio el eclipse y no tiene ningún síntoma ya en los ojos, despreocúpese. Lo observó con seguridad. El eclipse pasó, pero el sol sigue ahí brillando y con fuerza.

Lourdes Moreno, optometrista, apunta que lo mejor es no mirara al sol. Es importante cuidar la vista siempre, incluso en días nublados.

De hecho, cualquier día del año el sol puede dañar la superficie de nuestra retina como el eclipse. Moreno añade que algunos de los síntomas pueden ser: sensación de deslumbramientos, irritación de los ojos, lagrimeo excesivo o sensación de arenilla.

Por cierto, próximo eclipse tendrá lugar el 28 de agosto, pero es lunar. Se verá bien desde Canarias de madrugada entre las 5 y las 6 de la mañana. Para ver este nuevo espectáculo, no hará falta tanta prevención, no harán falta gafas especiales.