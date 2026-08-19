Los comerciantes del Centro Comercial Europa aseguran que la situación ha empeorado en los últimos años y reclaman mayor presencia policial para combatir la venta de estupefacientes en la zona

Informa: Redacción Informativos RTVC

Empresarios del Centro Comercial Europa, en Puerto Rico, en el municipio de Mogán, Gran Canaria, denuncian la presencia de menudeo de drogas y episodios de acoso a turistas tanto en el interior del complejo comercial como en sus alrededores. Los comerciantes aseguran que la situación se ha deteriorado durante los últimos años y consideran insuficiente la presencia de los servicios de seguridad, pese a que existe tanto vigilancia privada como presencia policial.

Imágenes grabadas esta misma semana en el Centro Comercial Europa muestran cómo trabajadores de uno de los establecimientos tuvieron que intervenir para tratar de impedir lo que, según los propios comerciantes, era una operación de venta de droga en las inmediaciones del negocio.

Control policial en el interior del Centro Comercial Europa, en Puerto Rico, Mogán, Gran Canaria. Imagen RTVC

Los trabajadores consultados han preferido no mostrar públicamente sus rostros por temor a posibles represalias. Aseguran que llevan tiempo conviviendo con situaciones relacionadas con el menudeo de estupefacientes y con personas que se acercan a los turistas para ofrecerles droga, una circunstancia que, según su relato, estaría afectando a la imagen de una de las principales zonas turísticas de Puerto Rico.

Presencia policial insuficiente

Los empresarios reconocen que existe presencia policial y seguridad privada, pero consideran que no resulta suficiente para atajar el problema. Reclaman una mayor vigilancia y una actuación más contundente para evitar que estas prácticas se desarrollen con normalidad en una zona frecuentada diariamente por numerosos visitantes.

Desde la Policía Local de Mogán, sin embargo, se matiza la gravedad de la situación. El cuerpo policial sostiene que lleva tiempo trabajando en el entorno del Centro Comercial Europa con el objetivo de detectar y erradicar el menudeo de drogas y que se mantiene vigilancia sobre la zona.

La Policía Local señala además que no constan denuncias relacionadas con estos hechos en sus registros. Una afirmación que contrasta con la versión de los empresarios, que aseguran haber presentado denuncias ante la Guardia Civil por situaciones relacionadas con la venta de drogas y los problemas que, según sostienen, se producen en el entorno del centro comercial.

Los comerciantes insisten en que el problema no es puntual y reclaman que se refuerce la vigilancia para evitar que la actividad relacionada con el menudeo termine afectando a los negocios y a la percepción de seguridad de los turistas que visitan Puerto Rico.