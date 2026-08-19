Un menor de 14 años en la costa de Mogán, Gran Canaria, y un submarinista en Santa Cruz de Tenerife, son las últimas víctimas mortales por ahogamiento en las islas en lo que va de año

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las últimas 24 horas han sido trágicas en las costas canarias con dos fallecidos: Un joven de 14 años en la costa de Mogán, en Gran Canaria, y un submarinista en Santa Cruz de Tenerife. En lo que llevamos de año, 44 personas han pedido la vida ahogadas en las islas.

El año pasado en las costas canarias murieron 69 personas y en todas las islas hubo ahogamientos menos en La Graciosa, con algunos puntos negros en toda la costa canaria, por ejemplo, Isla Cangrejo, en Santiago del Teide, en Tenerife; Charco Manso, en El Hierro; o la costa de Telde, en Gran Canaria.

Bandera roja en una playa. Imagen cedida por Canarias 1500 km de Costa

Las corrientes ocultas, la falta de vigilancia o ignorar las señales de peligro que prohíben el paso o el baño son algunos de los factores desencadenantes de ahogamientos en las costas y zonas de baño de las islas.

Bucear con seguridad

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias buscó durante la tarde de este martes a un submarinista desaparecido en la cosa de Santa Cruz de Tenerife. En concreto la búsqueda se centró en la zona del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. El cuerpo del submarinista se localizó finalmente sin vida sobre las 20:00 horas.

Ver el fondo marino, descubrir sus paisajes y observar de cerca la vida bajo el agua es una experiencia única, pero para disfrutar del submarinismo con seguridad, hay que conocer sus riesgos y tomar precauciones.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Entre los principales riesgos están los problemas de presión, la desorientación o los cambios bruscos de las condiciones del mar, por eso, nunca se debe bucear solo.

La formación y el respeto por el mar son las claves para disfrutar del mundo submarino de forma segura.