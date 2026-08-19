Supondrá de media un desembolso para las familias de 680 euros por hijo en la educación pública, a los 720 en la concertada y los 1.720 en la privada

En la vuelta al cole, el precio medio que calcula la asociación para el conjunto de España es de 635 euros por hijo si estudia en un colegio público, 733 si lo hace en uno concertado y 1.849 si acude a uno privado, según la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

El precio medio que calcula la asociación para el conjunto de España es de 635 euros por hijo si estudia en un colegio público, 733 si lo hace en uno concertado y 1.849 si acude a uno privado. RTVC

Pero esas cantidades cambian, y mucho, dependiendo del lugar de residencia. La mayor diferencia se da en los colegios privados, ya que por ejemplo, según sus cálculos, una familia de Extremadura gastará un mínimo de 1.578 euros, mientras una de Madrid necesitará 1.923, es decir, 345 euros más.

Madrid, entre las más caras

En la pública, Madrid vuelve a encabezar la lista, con 756 euros por alumno, frente a los 556 de Asturias, 200 euros menos. En la concertada la distancia llega a los 205 euros entre los 825 euros que calcula la asociación para Madrid y los 620 de Galicia.

Después de Madrid, las familias que opten por la enseñanza pública tendrán los mayores gastos en Cataluña (735 euros), País Vasco (720), Cantabria y Navarra (710), mientras que, además de Asturias, las facturas más bajas serán las de Galicia (566), Extremadura (598) y Castilla-La Mancha (605).

En la privada, tras los 1.923 euros de Madrid aparecen los 1.915 de Cantabria, los 1.882 de Cataluña y los 1.880 del País Vasco.

En el otro extremo están Extremadura (1.578 euros), Asturias (1.602) y Castilla-La Mancha y Galicia (1.635).

Este estudio, según Asescon, se ha calculado tomando como referencia los costes mínimos, por lo que la vuelta al cole, a su juicio, puede resultar muchísimo más costosa dependiendo de las decisiones de cada familia.

De los 635 a los 1.849 euros

El tipo de colegio marca una importante diferencia en el desglose de gastos, según las estimaciones en cuanto a material, uniforme, transporte y otras necesidades.

En un colegio público, Asescon calcula 210 euros para uniforme, 130 para material escolar, 100 para transporte, 95 para comedor y otros 100 para distintos gastos.

En los concertados, el uniforme sube a 228 euros, el comedor a 160, el material escolar a 140 y el transporte a 105.

La factura es bastante mayor en la privada, donde solo la matrícula supone 556 euros y los libros otros 358, a los que hay que añadir 295 euros de uniforme, 210 de material escolar, 190 de comedor y 140 de transporte.

Ante estos gastos, la asociación pide a los centros educativos «contención» a la hora de solicitar materiales o libros de texto que, según las quejas que recibe de algunos padres, luego apenas se utilizan durante el curso.

A las familias les aconseja planificar las compras, comparar precios y no adquirir todo en el mismo establecimiento, además de recuperar siempre que sea posible el material de años anteriores y al mismo tiempo enseñar a los menores un consumo responsable.