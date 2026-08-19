El incendio en la azotea de una vivienda en La Laguna, Tenerife, dejó a una persona afectada este miércoles por inhalación de humo de carácter moderado

Sala operativa del 112-Canarias. Imagen de recurso 112-Canarias

Un hombre de 48 años ha resultado afectado de carácter moderado por inhalación de humo tras declararse un incendio en la azotea de una vivienda situada en la calle Viña Nava, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

El suceso se produjo este miércoles, 19 de agosto, a las 10:16 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias alertas que informaban de un incendio en la azotea del inmueble.

Tras recibir las llamadas, el 112 activó los recursos necesarios para atender la emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Los bomberos se encargaron de las labores de extinción del fuego y, posteriormente, realizaron la ventilación del inmueble para eliminar el humo acumulado en su interior.

Persona afectada trasladada al HUC

Por su parte, el personal sanitario del SUC atendió al afectado en el lugar de los hechos. El hombre presentaba, en el momento inicial de la asistencia, una intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo. Tras ser valorado y recibir asistencia sanitaria, una ambulancia trasladó a la persona afectada hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC) para continuar con su atención médica.

Los cuerpos policiales colaboraron con los equipos de emergencia durante la intervención y se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del incendio.