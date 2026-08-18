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La Guardia Civil detiene al presunto autor de un conato de incendio en Tenerife

RTVC / EFE
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El pequeño conato se produjo este martes por la tarde en la zona de San José de Los Llanos en Icod, en Tenerife

Detenido joven en Güimar. Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de recurso
La Guardia Civil detiene al presunto autor de un conato de incendio en Tenerife.


La Guardia Civil ha informado este martes de la detención, en menos de una hora, del presunto autor de un conato de incendio en la zona de San José de Los Llanos, en Icod de los Vinos, en Tenerife.

El instituto armado ha indicado que gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actualización de los agentes se ha localizado y detenido al presunto autor de este hecho.

Fuego extinguido

El conato de incendio ha sido extinguido por los agentes de extinción, que continúan realizando labores de refresco en la zona. El acusado pasará a disposición judicial una vez se finalice la instrucción de las diligencias correspondientes, ha indicado la Guardia Civil.

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