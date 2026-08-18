Toda la información del tiempo en Canarias

Será una jornada en la que habrá intervalos nubosos, es decir, se alternarán cielos despejados y cielos nubosos a lo largo de la jornada en todas las islas.

Según la previsión del tiempo en Canarias, este miércoles las temperaturas cambiarán poco, las más cálidas se registrarán a primera hora de la tarde, la máxima superará los 32ºC en Gran Canaria y rondará los 28 – 30ºC en las otras islas.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 19 de agosto de 2026 / RTVC

El viento soplará de componente norte o del nordeste flojo, aumentando a moderado por la tarde en parte del archipiélago. Se prevé viento del oeste moderado en las cumbres de La Palma a más de 1800 m, y fuerte disminuyendo a moderado por la noche en el Parque Nacional del Teide en Tenerife.

El estado del mar acompañara, las olas más grandes no superarán el metro de altura, ahora bien, se recomienda extremar la precaución en las playas y zonas de balo del sur y del oeste de las islas de mayor relieve, en ellas habrá mar de fondo del sur.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Nubosidad variable, sol y temperatura en la costa en las horas de mediodía de 24 a 28º C.

La Palma: Intervalos nubosos, horas de tiempo soleado, temperatura máxima de unos 29º C. Viento del oeste moderado en las cumbres a más de 1800 m.

La Gomera: Horas de tiempo soleado y horas con más nubes que sol. Viento de componente norte flojo con intervalos moderados por la tarde.

Tenerife: Sol y nubes en cantidad variable en el oeste y norte de la isla, más numerosas en medianías. Temperaturas sin cambios.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y nordeste a menos de 1000 m de altitud. Tiempo soleado y caluroso en el resto. Temperatura máxima 32 – 33º C.

Fuerteventura: Ambiente soleado, algunas nubes, temperaturas cálidas y viento del nordeste flojo.

Lanzarote: Tiempo similar al del martes, nubes, ratos de sol, temperatura de verano y ligero aumento del viento, soplará flojo a moderado del nordeste.

La Graciosa: Sol, intervalos de nubes bajas, temperatura sin cambios y viento alisio.