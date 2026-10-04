Previsión del tiempo en Canarias para el 5 de octubre de 2026 donde predominarán las nubes por el norte

Este lunes en la previsión del tiempo para Canarias tendremos calima y nubosidad en cantidad variable. Este lunes tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas con apertura de claros al mediodía. Se generarán nubes de evolución en el interior norte-noreste de Tenerife sin descartar alguna gota. En Fuerteventura y Lanzarote, intervalos nubosos con mayor presencia de nubes medias y altas donde es probable algunas precipitaciones dispersas y ocasionales acompañadas de tormenta al final del día.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 5 de octubre de 2026 RTVC

Calima ligera en altura en Tenerife y las islas orientales, que será más significativa en Fuerteventura y Lanzarote a últimas horas. Temperaturas sin grandes cambios.

Viento alisio entre flojo y moderado en costas, más intenso en el sureste y noroeste. Será del suroeste moderado en cumbres.

Y en el mar, predominará el mar de fondo del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que disminuirán del 1,5m al 1m.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos. Alisio entre flojo y moderado en costas, más intenso en el sureste y noroeste. Calima ligera en altura y temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Nuboso en el norte y este. En el resto poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura. Viento entre flojo y moderado en costas sin descartar rachas fuertes en zonas altas de El Paso y extremos expuestos. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Poco nuboso o despejado salvo en el norte que habrá intervalos. Calima ligera en altura y viento alisio moderado, más intenso por la noche en el este. Temperaturas que irán de los 24ºC a los 28ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte. En el oeste y sur poco nuboso o despejado. Crecerá nubes de evolución en el interior norte y noreste sin descartar algún chubasco aislado acompañado de tormenta. Calima ligera en altura y alisio en general flojo, más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán de los 23ºC a los 28ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos en el norte con apertura de claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Alisio entre flojo y moderado, más intenso en el sureste y noroeste. Se podrán superar los 30ºC en zonas del sur. En la capital irán de los 23ºC a los 27ºC.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar precipitaciones dispersas y ocasionales acompañadas de tormenta aislada a últimas horas. Calima en aumento. Viento del norte-noreste y se podrán superar los 32ºC en el interior sureste. En la capital irán de los 22ºC a los 28ºC.

Lanzarote: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar precipitaciones dispersas acompañadas de tormenta al final del día. Calima en aumento. Viento del noreste entre flojo y moderado. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 29ºC en Arrecife.