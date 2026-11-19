La previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 20 de noviembre, que mantiene la estabilidad con respecto a días pasados

Este viernes tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas en zonas costeras del norte y este, sobre todo durante la mañana y por la noche. Probable calima ligera en altura en las islas occidentales y Gran Canaria por la tarde.

Temperaturas en ligero ascenso. Será moderado en medianías y zonas altas de las islas. Viento flojo a moderado de componente este o sureste que rolará al noreste por la tarde. En zonas altas será moderado de componente oeste o suroeste.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noroeste en costas del norte y litorales oeste de las islas con olas que podrán alcanzar los 3m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla, sobre todo el litoral sureste.

Previsión por islas

El Hierro: Poco nuboso con algún intervalo en costas del norte y este. Habrá intervalos de nubes altas y calima ligera en altura por la tarde. Viento flojo de componente este y temperaturas en ascenso, sobe todo las máximas.

La Palma: Cielos poco nubosos o despejados salvo en litorales norte y este donde habrá intervalos. Viento flojo de componente este que rolará al noreste a últimas horas del día. En cumbres será moderado de componente oeste. Temperaturas que subirán en medianías y cumbres. Irán de los 20ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos de nubes altas y bajo ellas en litorales nubes bajas durante la mañana y la noche, sobre todo en el este. Calima ligera en altura por la tarde y viento flojo con predominio del sureste. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Tenerife: Poco nuboso con intervalos de nubes altas en general. Habrá intervalos de nubes bajas en zonas costeras, que serán más compactos a primeras y últimas horas del día. Probable calima ligera en altura por la tarde. Viento flojo a moderado del sureste que rolará a noreste por la tarde-noche. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos de nubes altas y bajo ellas en litorales nubosidad baja especialmente en litorales norte y este por la mañana y a últimas horas. Probable calima ligera en altura por la noche. Viento flojo a moderado del sureste que rolará al noreste por la tarde. Temperaturas máximas que subirán en medianías y cumbres e irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos de nubes altas salvo en litorales norte y este durante la mañana y por la noche que habrá intervalos de nubes bajas. Viento de flojo a moderado de componente este que rolará al noreste al mediodía. Temperaturas entre los 19ºC y los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos de nubes altas en general. En costas del norte y este habrá intervalos de nubes bajas por la mañana y por la noche. Viento flojo del noreste y temperaturas que irán de los 20ºC a los 25ºC en la capital.

La Graciosa: Intervalos de nubes altas y bajo ellas algunos intervalos de nubes bajas. Viento en general flojo del noreste y temperaturas que irán de los 20ºC a los 24ºC en Caleta de Sebo.