La previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 19 de noviembre

Cambios poco importantes esperamos para este jueves. Desde esta noche los restos de un frente muy fragmentado, traerá un aumento de nubosidad sobre todo por el norte de las islas. La probabilidad de que se produzca alguna llovizna se limitará esta madrugada al norte y este de La Palma y mañana en medianías del norte de La Gomera, Tenerife , interior norte de Gran Canaria y puede que hasta por el este de Fuerteventura, sin mayores consecuencias. Tendremos también un manto nubosidad de tipo alto que se abrirá durante las horas centrales.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, si acaso subirán de cara al viernes algo más.

El viento soplara de flojo a moderado del nordeste en la provincia oriental y rolando a componente este en la occidental.

El estado de la mar se irá complicando. Esperamos fuerte marejada en general en las costas del norte con áreas de mar gruesa y olas de más de 2.5 metros en el noroeste de La Palma, Oeste de Fuerteventura y Lanzarote.

La previsión por isla:

El Hierro: Amanecerá gris todo hacia el nordeste, tenderá a despejarse a mediodía. Se verán hileras de nubes altas y las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados en Valverde

La Palma: Esta noche y de madrugada las nubes por el norte y este podrían dejar alguna gota, mañana menos. Temperaturas sin cambios y áreas de mar gruesa por el noroeste.

La Gomera: Nubes bajas durante la mañana en el norte con posibles lloviznas en las medianías. Temperaturas sin grandes cambios y viento variable flojo en general.

Tenerife: Esperamos nubes bajas por el norte compactas al amanecer y otras creciendo a mediodía hacia el Valle de Güimar, alguna gota se podría escapar, de resto nubes altas.

Gran Canaria: Las nubes bajas se limitarán al nordeste y este por la mañana y se irán reduciendo, en el interior podrían dejar alguna llovizna. Alisio moderado en los extremos.

Fuerteventura: La previsión apunta a nubes bajas desde por la mañana hasta por la tarde, con posibilidad de alguna gota en el nordeste. No habrá viento. Temperaturas similares.

Lanzarote: Se combinarán las nubes bajas sobre todo en el nordeste con las de tipo alto en el resto de la isla. El mar se complicará por el oeste y no habrá viento. Temperaturas sin cambios.

La Graciosa: Veremos intervalos nubosos de tipo bajo y de tipo alto a lo largo del día. No habrá viento y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.