El tiempo en Canarias | Martes de tiempo estable

La previsión del tiempo en Canarias para este martes, 17 de noviembre

Este martes no habrá grandes novedades en cuanto al tiempo. Veremos algunos intervalos nubosos matinales por el Norte, con numerosas horas de sol el resto de la jornada. Crecerán algunas nubes dispersas en medianías en horas centrales, y llegarán nubes altas a la isla de La Palma durante la segunda mitad de la jornada.

RTVC

Las temperaturas diurnas tenderán a subir ligeramente en medianías y cumbres, valores 23 – 27ºC en costas. Viento del Nordeste flojo a moderado, más intenso por la tarde en costas de aceleración del alisio. Y en el mar, marejadilla generalizada, áreas de marejada en altamar y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 1,5m.

El tiempo en Canarias por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos con amplios claros. Temperaturas en ligero ascenso, y viento del Nordeste flojo a moderado.

La Palma: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos por el Norte y Este por la tarde cuando entrarán nubes altas por el Oeste. Viento alisio flojo a moderado.

La Gomera: Cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes bajas matinales por el Norte. Temperaturas diurnas en ligero ascenso. Hará fresco en horas nocturnas.

Tenerife: Nubes y claros, nubosidad de evolución que será más compacta en las medianías del Norte. Temperaturas máximas en ligero ascenso, 23 – 27ºC en costas. Y viento alisio flojo a moderado.

Gran Canaria: Nubosidad baja a primeras y últimas horas por el Norte y la capital. En el resto lucirá el sol con temperaturas ligeramente más altas. Viento del Nordeste flojo a moderado en costas, más intenso a partir del mediodía.

Fuerteventura: Predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas nocturnas frescas, máximas agradables. Y viento del Nordeste flojo a moderado.

Lanzarote: Tiempo soleado y agradable, con algunas nubes bajas matinales por el Norte y Este. Temperaturas sin cambios, máximas 23 – 26ºC. Alisio flojo a moderado.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Temperatura máximas 25ºC, y viento del Nordeste flojo a moderado.