La previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 15 de noviembre

Este domingo disfrutaremos de numerosas horas de sol, especialmente en zonas costeras. Por el contrario, las nubes serán las protagonistas en medianías, especialmente en islas como El Hierro, La Palma y Tenerife, sin descartar que dejen escapar alguna gota. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 22 – 27ºC en costas. Viento alisio flojo, más intenso en horas centrales del día en costas Sureste y Noroeste de las islas más altas. Será del Oeste flojo a moderado en El Teide. Y en el mar, marejadilla generalizada, áreas de marejada en altamar y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 1,5m.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Cielos poco nubosos salvo nubosidad de evolución en medianías en horas centrales del día. Temperaturas sin cambios y poco viento, del Nordeste flojo a mod.

LA PALMA: Predominio de los intervalos nubosos, más abundantes por evolución en la mitad Sur, sin descartar unas gotas en medianías. Temperaturas suaves.

LA GOMERA: Numerosas horas de sol salvo intervalos de nubes bajas por el Norte y parte de la cumbre a primeras y últimas horas. Viento del Norte-Nordeste flojo.

TENERIFE: El ambiente más nuboso por nubosidad de evolución en medianías del Sur y Sureste. Podrán escaparse algunas gotas. Numerosas horas de sol en el resto. Descenso de temperaturas máximas en cumbres, valores 23 – 27º en costas. Y viento flojo del Nordeste, más intenso y del Oeste en cumbres centrales.

GRAN CANARIA: Algunas nubes bajas a primeras y últimas horas por el Norte y la capital. Numerosas horas de sol en el resto con algún intervalo de buen tiempo en medianías del Sur. Temperaturas sin grandes cambios, y viento alisio flojo a moderado.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos matinales, ratos de sol, y de evolución en Jandía y la mitad Norte. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste flojo en general.

LANZAROTE: Predominio de los cielos poco nubosos salvo algunos intervalos matinales por el Norte y Oeste. Ratos de sol, temperaturas agradables, y viento alisio flojo.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Nordeste flojo.