La previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 13 de noviembre

Este viernes tendremos intervalos nubosos en general con probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales en el norte de las islas montañosas y en la vertiente este de Fuerteventura y Lanzarote. A partir del mediodía, crecerá nubosidad de evolución que tenderá a nuboso en zonas del sur e interior de las islas montañosas sin descartar alguna gota. Habrá intervalos de nubes altas en todo el archipiélago.

RTVC

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte flojo, que será moderado en costas del oeste y este de las islas montañosas.

Y en el mar, mar de fondo del noroeste en costas del norte y oeste de las islas con olas que podrán superar el 1,5m. En costas del sur predominarán las áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos de nubes altas y bajo ellas en el norte e interior intervalos de bajas donde son probables lluvias débiles y dispersas. Viento flojo de componente norte, más intenso en el noroeste. Temperaturas sin cambios.

La Palma: Intervalos de nubes altas generalizados. Habrá nubes bajas por el norte donde son probables lluvias débiles. Al mediodía, crecerán nubes de evolución en zonas del sur e interior sin descartar alguna gota. Viento flojo de componente norte, y moderado en costas del noroeste y este. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 24ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en general con probables lluvias débiles y dispersas en el norte. Al mediodía tenderá a nuboso en el sur. Habrá intervalos de nubes altas y viento flojo de componente norte, moderado en el este y oeste. Temperaturas de 20ºC a 26ºC en la capital.

Tenerife: Cielos con intervalos nubosos en el norte sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Al mediodía crecerá nubes de evolución en el interior y sur sin descartar alguna gota. Habrá intervalos de nubes altas en general. Viento flojo de componente norte y del oeste en cotas altas del Teide. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota en el norte. Al mediodía tenderá a nuboso en el sur e interior, por nubosidad de evolución y donde son probables lluvias débiles y dispersas. Viento flojo de componente norte, moderado en costas del oeste y sureste y temperaturas sin grandes cambios. Irán de los 21ºC a los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos que serán más compactos en el este y sureste. Habrá intervalos de nubes altas generalizados. Viento flojo de componente norte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos de nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas en el este y en el norte y oeste por la noche donde so se descarta alguna gota a últimas horas. Viento flojo de componente norte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de tipo alto, salvo a últimas horas que habrá nubes bajas donde podría dejar alguna gota. Viento flojo de componente norte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 25ºC en Caleta de Sebo.