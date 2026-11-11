El fuerte viento ha cobrado protagonismo en las últimas horas con registros significativos en varios puntos del archipiélago, especialmente en la isla de La Palma, donde se ha producido también una incidencia en el suministro eléctrico

Informa: Redacción Informativos RTVC

El fuerte viento ha marcado las últimas horas en Canarias, con rachas que han alcanzado los 162 kilómetros por hora en Santa Cruz de La Palma y que han superado los 130 km/h en Izaña, en Tenerife. También se han registrado valores superiores a los 100 km/h en La Gomera, El Hierro y en Cruz Santa, en el Valle de La Orotava.

El episodio de viento, asociado a la borrasca ‘Charles’, se ha intensificado durante las últimas horas y continuará afectando al archipiélago durante buena parte de la jornada, con rachas fuertes que se distribuirán de forma desigual entre las islas.

A este fenómeno se suman unas temperaturas anormalmente elevadas para esta época del año. Algunos puntos de Canarias han registrado valores cercanos a los 30 grados a primera hora de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, ya se han producido algunos chubascos durante la madrugada y se espera que puedan repetirse a lo largo del día. Las lluvias serán irregulares, aunque podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

Con vistas a la tarde, está previsto que el viento cambie progresivamente de dirección hacia el suroeste y el oeste, al tiempo que irá perdiendo intensidad. Las precipitaciones podrán continuar, aunque quedarán más concentradas en las vertientes norte de las islas.

Caída de ramas en vías de las medianías de Gran Canaria. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Mal estado del mar

El otro fenómeno destacado será el mal estado del mar, generalizado en el archipiélago por la combinación del viento intenso y el oleaje de mar de fondo. Esta situación podrá dejar olas de entre tres y cuatro metros en buena parte del litoral canario, además de viento de fuerza 6 a 8 en amplias zonas de las costas y en alta mar entre las islas.

Incidencias en varias islas

Entre las incidencias registradas durante la mañana destaca un corte del suministro eléctrico en La Palma. A las 7.12 horas se produjo una incidencia en la línea D66 de Red Eléctrica, que conecta Valle y Guinchos, y que afectó a 17.622 clientes de los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe. El servicio quedó completamente restablecido a las 7.34 horas.

También se ha producido el corte de algunas carreteras. La LP-101, LP-204 y LP-206 se han cerrado por desprendimientos de piedras y ramas.

La naviera Fred. Olsen Express ha informado que ha tenido que cancelar la ruta La Palma-Tenerife de las 6:30 y 8:30 horas. También la ruta entre El Hierro y Tenerife de las 8:00 y 11:00 horas.

En Tenerife, la compañía de transporte público Titsa ha suspendido la línea que presta servicio hacia el Teide debido a las condiciones meteorológicas.

Operarios trabajan en la GC-21 tras la caída de árboles a la vía. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Por su parte, en Gran Canaria, las rachas más intensas asociadas a ‘Charles’ se han registrado en municipios como Agüimes, Agaete y Tejeda. Aunque hasta el momento apenas se han acumulado precipitaciones, las principales incidencias han estado relacionadas con la caída de árboles, que han provocado cortes temporales de carreteras en distintas zonas de medianías de la isla.

La GC-21 tuvo que cerrarse al tráfico en el kilómetro 26, entre Teror y Valleseco, por caída de árboles sobre la vía.