La isla de La Palma estará esté miércoles con aviso rojo (peligro extraordinario) por vientos de hasta 130 kilómetros por hora, en la cumbre, este y oeste de la isla, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Clases suspendidas en La Palma y La Graciosa por el viento. Imagen recurso EP

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido suspender la clases presenciales en toda la isla de La Palma como consecuencia de la previsión de fuertes vientos para este miércoles, 11 de noviembre. También se ha suspendido la presencialidad en La Graciosa. Educación establece para estas islas la actividad lectiva telemática.

La isla de La Palma estará esté miércoles con aviso rojo (peligro extraordinario) por vientos de hasta 130 kilómetros por hora, en la cumbre, este y oeste de la isla, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La alerta comienza a las 3.00 horas de este miércoles y se mantendrá, en principio, hasta las 12.00 horas, según la previsión.



La fuerza del viento se incrementará en La Palma a partir de las 18.00 horas de este martes, cuando entrará en aviso naranja (riesgo importante), que se ampliará a Tenerife, La Gomera y El Hierro a partir de las 21:00.



El resto de las islas de la comunidad autónoma estarán también el miércoles en aviso naranja por viento fuerte.

Por su parte, la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario ha decretado la alerta máxima por vientos en La Palma y cumbres de Tenerife, alerta para el resto del archipiélago. Además, también se ha declarado la alerta por lluvias en La Palmas y en el resto de islas, salvo Fuerteventura y Lanzarote que permanecerán en situación de prealerta. En concreto en La Palma, se esperan las precipitaciones más intensas y persistentes del episodio, con acumulados que podrán alcanzar o superar los 30 mm en una hora y los 60 mm en doce horas.