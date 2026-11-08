Educación asegura que la información que informa de la suspensión de las clases presenciales en algunas islas es falsa y pide que se evite compartirla

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha negado la suspensión de las clases este lunes por la borrasca Bruna, como asegura un mensaje que circula por las redes sociales.

Imagen archivo RTVC.

El departamento que dirige Poli Suárez asegura que la información que informa de la suspensión de las clases presenciales en algunas islas es falsa y pide que se evite compartirla.

Además, invita a la población a contrastar la información siempre a través de los canales oficiales.