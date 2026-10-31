ASÍ SOMOS | IDAIRA ALEMÁN AFONSO

Especialista en educación sexual y sexología

Trabajadora social especializada en educación sexual y sexología. Es fundadora y coordinadora del proyecto ‘Por-No Hablar’, una iniciativa educativa y comunitaria que trabaja en Canarias con infancia, juventud, familias y profesionales para desmontar los aprendizajes de la pornografía y promover una sexualidad basada en el consentimiento, el deseo, el cuidado y la ternura.

EL REFUGIO TRAS LAS CHARLAS

Aunque su día a día transcurre entre centros de salud y aulas de todo el archipiélago, cuando Idaira llega a casa necesita “parar la cabeza”. Para desconectar, no busca grandes aventuras, sino el placer de lo sencillo.

El calor del hogar; disfrutar de un buen libro o una serie, o montar puzles o LEGO, son sus rituales favoritos para recargar energía y centrarse en el presente.

En su jornada nunca pueden faltar el café, la ternura y esas conversaciones honestas que le devuelven el equilibrio.

DE LA REALIDAD A LA ESPECIALIZACIÓN

Su vocación no nació de los libros, sino de la escucha. Acompañando a mujeres víctimas de trata, Idaira vio cómo las prácticas del porno se exigían en cuerpos reales, convirtiéndose en una “escuela” peligrosa.

“Entendí que hablar a tiempo, con claridad y sin miedo, es la mejor forma de protección”, afirma convencida tras más de una década de intervención social.

En el Plató de Así Somos.

DESMONTANDO MITOS EN LOS INSTITUTOS

En sus charlas por las islas, se encuentra a menudo con el pensamiento de “a mí no me va a pasar”. Idaira advierte que la falta de síntomas o la confianza ciega no eliminan el riesgo. En el porno no existe la protección ni la responsabilidad compartida, y ese imaginario cala en la juventud.

Hoy en día, con las RRSS, los chicos y chicas están hiper expuestos al sexo visual, pero les falta un espacio seguro para preguntar. Por eso, muchos sienten malestar o dudas sobre su propio deseo al compararse con lo que ven en internet.

A la hora de recomendar recursos, apuesta por su propia guía, *Porno vs Sexo*, una herramienta clave para que los jóvenes aprendan a mirar con ojo crítico lo que ven en las pantallas.

PREVENCIÓN

A la hora de hacerse una prueba, recomienda no tener miedo: es normal. Hacerse una prueba no significa que haya pasado nada grave; es quedarse tranquilo/a. La prevención es, ante todo, un gesto de respeto hacia una misma y hacia los demás.

EL VALOR DE LO PÚBLICO

Para Idaira, que la Televisión Pública Canaria abra estos debates es un paso de gigante. Considera fundamental que existan referentes que hablen de sexualidad con respeto, sin morbo, desde el placer y el autocuidado, ayudando a que la sociedad viva de forma más consciente.