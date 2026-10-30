El incremento de las ITS, esta semana en «Así Somos»

El programa de Responsabilidad Social Corporativa de RTVC aborda con personas expertas las dudas del alumnado sobre las infecciones y las carencias que detectan en educación sexual y afectiva

La nueva entrega de este sábado, 31 de octubre, a las 10:00 horas, del programa Así Somos de RSC nos ofrece la propuesta temática que ha lanzado el IES Agustín Espinosa de Lanzarote a las dos personas expertas que acompañarán al equipo en plató: Idaira Alemán, trabajadora social experta en educación sexual, y Guillermo Martín, que ofrecerá el punto de vista sanitario como técnico en epidemiología de la Dirección General de salud Pública.

El instituto lanzaroteño ha elegido para ser portavoz en el plató de RTVC a la alumna Nadia Cabrera de la Rosa, que será la encargada de hacer de entrevistadora por un día y trasladar todas las dudas y cuestiones trabajadas en el aula a las personas invitadas. El espacio de Televisión Canaria contará en esta entrega con la labor de Yuna Avril Roque, compañera del espacio Choss de Canarias Play.

Guillermo Martín, técnico en Epidemiología Idaira Alemán, trabajadora social experta en educación sexual

¿Por qué hablamos de ITS y no de ETS?

Desde el punto de vista sanitario, los expertos reconocen que es más correcto hablar de «infecciones de transmisión sexual» y la principal diferencia radica en que las infecciones no suponen desarrollar la enfermedad con síntomas pero sí contagiar, lo que hace más acertado su abordaje desde el punto de vista de la Salud Pública.

Los tabúes sobre el sexo, el impacto de la educación sexual en las cifras de ITS o las especificidades de algunas de estas infecciones serán algunas de las dudas que el alumnado va a plantear a los expertos invitados que plantean puntos de vista complementarios sobre esta problemática.

Nadia Cabrera es la alumna que hará de periodista en esta entrega

No culpabilizar exclusivamente a la juventud

El personal sanitario coincide en que se está produciendo un incremento importante de nuevas infecciones. Ese aumento se está produciendo de manera sostenida y fundamentalmente desde 2015. Canarias encabeza ahora mismo el ranking nacional de casos por 100.000 habitantes. A pesar de que se tiende a señalar a los grupos de edad más jóvenes, los expertos coinciden en que este incremento se produce en todos los rangos de edad.

Entre los motivos para esa subida de la incidencia, el personal sanitario alude al abandono del uso del preservativo, el desconocimiento por falta de educación, la influencia de las fuentes poco fiables, el inicio precoz en las relaciones sexuales y el mayor número de parejas sexuales en nuestra vida. También coinciden en que se ha perdido el miedo y se ha banalizado la importancia del VIH.

El programa Así Somos dedicado a las ITS se emite este sábado a las 10 de la mañana.