‘El Alpende’ descubre las raíces prehispánicas de la festividad del Día de Muertos en México

El programa de La Radio Canaria contará con Lethy Hernández, presidenta de la asociación Mexicanos Unidos, este sábado 31 de octubre, a las 6:00 horas

El programa ‘El Alpende’ de La Radio Canaria, que dirige y presenta Leny González, nos invita a cruzar un puente invisible hacia el continente americano para descubrir la verdadera esencia del Día de Muertos, una de las festividades más singulares del planeta que tiene en México su centro de referencia. El Alpende se emite este sábado 31 de octubre a las 6:00 horas.

A la izquierda, Lethy Hernández, presidenta de la asociación Mexicanos Unidos y, a la derecha, altar por el Día de Muertos.

Lejos de la visión comercial o el terror importado de otras celebraciones extranjeras, la festividad mexicana tiene su esencia en el mestizaje cultural. Para desentrañar esta historia que va mucho más allá de lo que muestran las películas, el programa contará con la participación de Lethy Hernández, presidenta de la asociación Mexicanos Unidos.

Con ella, los oyentes recorrerán los senderos del antiguo Mictlán mesoamericano guiados por el mítico perro xoloitzcuintle, comprenderán cómo las culturas romana, celta y católica fundieron sus creencias tras la llegada de los evangelizadores, y descubrirán la evolución de iconos tan populares como el pan de muerto, la flor de cempasúchil o la inolvidable Catrina.

«Esta entrega», explica Leny González, «no es solo un repaso histórico, sino una profunda reflexión sobre la identidad, la esperanza y la unión familiar. Nos enseña que la vida es un soplo fugaz y que el recuerdo de nuestros seres queridos tiene el poder de trascender cualquier frontera geográfica o temporal, resonando con especial fuerza en una tierra acogedora y diversa como las Islas Canarias».

Temas de interés para los migrantes

Además, para cerrar el programa, la emisión contará con la participación de la periodista Marlenis Castellanos, directora de la revista digital ‘BienHallados. La Voz del Emigrante’. Como cada inicio de mes, Castellanos nos presentará los contenidos más destacados de su nueva edición, un espacio imprescindible enfocado en dar voz a las historias de las personas migrantes en Canarias, sin olvidar secciones esenciales sobre salud, bienestar, psicología, ‘el país que nos acoge’ y cine.

El programa, cita imperdible con la cultura y los derechos humanos, estará disponible en la emisión habitual de La Radio Canaria y podrá escucharse a cualquier hora del día a través de plataforma oficial laradiocanaria.com.