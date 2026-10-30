Televisión Canaria rescata las tradiciones de Los Finaos con el estreno del cortometraje documental ‘La última noche’

La producción que recrea los ritos en torno a la muerte en la Canarias de mediados del siglo XX se emite este sábado sobre las 20:15 horas

Fotograma del cortometraje documental relativa a la escena del entierro en el cementerio de La Hulaguilla en La Aldea de San Nicolás.

Televisión Canaria presenta este sábado, 31 de octubre, a las 20:15 horas, justo antes de la emisión del Telenoticias 2, el cortometraje documental ‘La última noche’. La propuesta audiovisual, impulsada por la Fundación Proyecto Comunitario de La Aldea, profundiza en las costumbres y tradiciones populares ligadas a la festividad de Los Finaos y al culto a la muerte en el Archipiélago durante las décadas de 1940 y 1950.

La pieza toma como eje narrativo un hecho real acontecido en el municipio de La Aldea de San Nicolás: el fallecimiento de una niña de ocho años. A través de este suceso, el documental reconstruye de forma rigurosa los rituales del velatorio y el entierro de la época, combinando recreaciones históricas con la memoria colectiva transmitida a través de testimonios reales de los vecinos.

Memoria colectiva y testimonios reales de los vecinos

Bajo la dirección de Dolores Matías Araujo, con guion y producción de Ancor Suárez Sánchez y la voz narradora de Antonio Betancor Rodríguez, el proyecto destaca por la implicación directa de la comunidad local en lugar de un elenco profesional. El cronista oficial de La Aldea, Francisco Suárez, aporta el soporte documental a una producción en la que los propios residentes ayudaron a documentar y escenificar cada escena.

“El objetivo principal de la Fundación es la recuperación de la memoria histórica y la transmisión de vivencias que ya han desaparecido, poniendo en el centro a nuestros mayores para que las nuevas generaciones conozcan sus raíces”, señala Ancor Suárez, coordinador del proyecto. “Ninguno de los participantes es actor profesional; toda la obra se sostiene con los vecinos y vecinas, cuya aportación fue vital para documentar cada detalle de cómo se vivían aquellos momentos”, asegura.

Para dotar de máxima veracidad a la producción, la grabación se desarrolló en espacios e instalaciones patrimoniales reales. Las escenas del velatorio se rodaron en una vivienda del siglo XVIII reconvertida en museo, mientras que el entierro se ambientó en el cementerio histórico de La Hulaguilla, datado en 1813 y que aún conserva la zona de enterramientos en tierra anterior a los nichos.

Fotogramas de ‘La última noche’, una producción audiovisual de la Fundación Proyecto Comunitario de La Aldea.

Patrimonio real e histórico como atrezo

El rodaje destaca por el uso de elementos originales y de auténtico valor etnográfico. “Casi todo el atrezo es real y forma parte de nuestra historia más cercana”, explica Ancor Suárez, al detallar que la parihuela y la caja de difuntos empleadas fueron donadas por la Funeraria Lorenzo Melián para integrarse próximamente en el nuevo espacio museístico ‘El culto a la muerte’ de La Aldea. Asimismo, el párroco del municipio participó en el rodaje vistiendo la indumentaria litúrgica original de la época.

Entre las singularidades sonoras del metraje figura la inclusión del denominado por los aldeanos “Toque de la gloria”, el repique de campanas específico con el que se anunciaba el fallecimiento de un menor. “Durante la grabación en la iglesia real, al sonar las campanas de la forma tradicional, muchos vecinos se alarmaron pensando que de verdad había ocurrido una desgracia a un niño, ya que ese sonido llevaba décadas sin escucharse”, apunta Suárez.

Con la emisión de ‘La última noche’, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la divulgación, conservación y puesta en valor de la identidad, la memoria colectiva y el patrimonio etnográfico del Archipiélago en fechas de especial arraigo cultural.