Los encuentros del CD Tenerife ante el FC Andorra y de la UD Las Palmas frente al Real Oviedo centran la programación de ‘Todo Goles Radio’

La Radio Canaria desplegará una amplia cobertura del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre, con protagonismo para el fútbol, el baloncesto y la Liga F

‘Todo Goles Radio’ desplegará una amplia cobertura del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre. Durante tres jornadas, La Radio Canaria acompañará a los principales equipos del Archipiélago con retransmisiones, previas y reacciones desde los estadios y las canchas en distintas islas. Los encuentros del CD Tenerife ante el FC Andorra y de la UD Las Palmas frente al Real Oviedo serán dos de las grandes citas de una programación que también incluirá a La Laguna Tenerife, al Cajasiete Gran Canaria, al Costa Adeje Tenerife y a los representantes canarios de Segunda y Tercera Federación.

A la izquierda, jugadores de la UD Las Palmas en un entrenamiento reciente y, a la derecha, jugadores blanquiazules en el partido del pasado domingo.

La programación arrancará el sábado 31 de octubre, a las 20:00 horas, con el encuentro entre Leyma Coruña y La Laguna Tenerife, correspondiente a la sexta jornada de la Liga ACB. La visita del conjunto aurinegro a Galicia contará con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet.

El domingo 1 de noviembre, de 11:00 a 14:30 horas, la atención se centrará en una nueva jornada de Segunda Federación, con tres encuentros del grupo 4: Las Palmas Atlético–Atlético Central, UD Tamaraceite–Xerez y CD Tenerife B–CD Don Benito.

En el grupo 5, el programa seguirá la visita del CD Atlético Paso al Navalcarnero, en el estadio Mariano González. La mañana también permitirá conocer lo que ocurra en los partidos pendientes de la novena jornada del grupo canario de Tercera Federación.

El mismo domingo por la tarde, la emisión regresará de 16:00 a 22:30 horas. A las 17:30 horas, el baloncesto tomará protagonismo con el Movistar Estudiantes–Cajasiete Gran Canaria, de Primera FEB, desde el Movistar Arena. Moisés Rodríguez narrará el encuentro, acompañado por Juan Antonio Henríquez en los comentarios.

Desde las 19:30 horas, el foco se situará en el Heliodoro Rodríguez López para ofrecer la previa del CD Tenerife–FC Andorra, que comenzará a las 20:00 horas. El partido, correspondiente a la duodécima jornada de Segunda División, contará con Joaquín González en la narración y José Barroso y Pedro del Castillo en los comentarios.

El lunes 2 de noviembre ‘Todo Goles Radio’ abrirá su emisión a las 14:00 horas con la última hora desde el Carlos Tartiere. La UD Las Palmas visitará al Real Oviedo a las 15:15 horas, en otro encuentro de la duodécima jornada de Segunda División, con la narración de Juan Luis Monzón y los comentarios de Mingo Oramas.

Partido de la Liga F del Costa Adeje

Tras el partido y las reacciones desde la sala de prensa y la zona mixta, la programación trasladará su atención al Heliodoro Rodríguez López. Allí, a las 19:00 horas, el Costa Adeje Tenerife recibirá al Athletic Club en la novena jornada de la Liga F. Berto Mata pondrá voz al encuentro, con Tamara Blasco en los comentarios.

Con la dirección y presentación de Juanjo Toledo y la producción de Simón Abreu, La Radio Canaria ofrecerá tres días de seguimiento al deporte de las Islas, desde las principales competiciones profesionales hasta el fútbol de Segunda y Tercera Federación.