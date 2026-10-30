Televisión Canaria rinde homenaje a la memoria histórica de las mujeres de La Graciosa en ‘El camino a la vida’

El documental que combina tradición y deporte en torno a la histórica bajada del Risco de Famara será emitido este domingo a las 13:30 horas

‘El camino a la vida’ homenajea el esfuerzo y trabajo que durante generaciones realizaron las mujeres de La Graciosa para poder subsistir.

Televisión Canaria emite este domingo, 1 de noviembre, a las 13:30 horas, el documental ‘El camino a la vida’, dirigido por José Luis Perdomo. La pieza audiovisual recopila la tradición, el homenaje y el deporte en torno a la quinta edición de la Bajada del Risco – Camino de las Gracioseras celebrada el pasado 3 de octubre. Esta actividad patrimonial está destinada a recuperar y divulgar la memoria de las mujeres de La Graciosa y a reconocer el papel fundamental que desempeñaron a lo largo de la historia de la isla.

‘El camino a la vida’ aborda la iniciativa impulsada para poner en valor el sendero que durante generaciones recorrieron las mujeres gracioseras para intercambiar pescado por productos y bienes de primera necesidad en la vecina isla de Lanzarote. Tras realizar los trueques, las mujeres atravesaban la playa de Bajo el Risco para retornar a La Graciosa a bordo de los barquillos que navegaban los marineros de la isla.

El documental recoge los testimonios directos de tres vecinas que comparten las anécdotas transmitidas por sus abuelas sobre esta etapa de subsistencia, rememorando los desplazamientos hasta el Risco de Famara para efectuar el trueque. Entre los relatos, las protagonistas recuerdan trayectos motivados por necesidades vitales o cotidianas, como el traslado de una de ellas para adquirir su vestido de comunión siendo niña o el viaje realizado por otra para poder acudir al dentista.

El documental combina el homenaje a las gracioseras, el deporte autóctono y los relatos intergeneracionales de la isla.

Testimonios de la travesía y divulgación del patrimonio

Asimismo, el trabajo documental incorpora las vivencias de tres patrones participantes en la regata de barquillos de vela latina celebrada durante los actos conmemorativos, encargados de trasladar de regreso a las mujeres hasta Caleta de Sebo.

Para ilustrar esta reconstrucción histórica, la producción cuenta con imágenes de época de las gracioseras realizando el trayecto, un material gráfico recopilado gracias a la colaboración de la asociación Culdecase (Asociación Cultural y Deportiva de Caleta del Sebo).

Con la emisión de este trabajo audiovisual, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la divulgación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y las tradiciones populares del Archipiélago.