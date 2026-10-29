Televisión Canaria emite la fase decisiva del XXXV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros

La cadena pública ofrece la retransmisión de las dos últimas regatas para resolver el título autonómico desde la bahía de Puerto del Rosario este domingo a las 11:30 horas

Televisión Canaria emite este domingo, 1 de noviembre, a las 11:30 horas, las dos últimas regatas del XXXV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros. La cadena pública conectará en directo con la bahía de Puerto del Rosario para ofrecer, en una doble emisión continuada, el desenlace de la máxima competición autonómica de esta modalidad náutica tradicional.

La cita reunirá a un total de 31 barquillos clasificados en las ligas insulares de las islas orientales; ocho embarcaciones de Lanzarote, ocho de Fuerteventura, nueve de Gran Canaria y cuatro de La Graciosa. Tras disputar las seis primeras mangas del calendario oficial —que arrancó el penúltimo fin de semana de octubre y celebra su tercera jornada el sábado 31 de octubre—, la prueba autonómica decidirá la tripulación campeona de Canarias durante la jornada del domingo en aguas majoreras.

Despliegue técnico en la bahía de Puerto del Rosario

La retransmisión contará con la narración en voz en off del periodista José Luis Perdomo y los comentarios técnicos de Alejandro Barrera y Saúl Hormiga. Durante esta cita deportiva, la cobertura incluirá el seguimiento desde el mar a cargo de Gary Chocho y Eugenia Cantero, quienes trasladarán el análisis y el testimonio de los regatistas a bordo de embarcaciones neumáticas junto a la flota de competición.

El campeonato, organizado por la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina Canaria junto a las federaciones insulares de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, destaca en esta trigésimo quinta edición por el incremento en la participación de tripulaciones femeninas y de jóvenes regatistas.

Con la emisión de este evento deportivo autóctono, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la divulgación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y los deportes autóctonos del Archipiélago.