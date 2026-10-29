Televisión Canaria estrena ‘Tierra de Volcanes’, un nuevo magacín diario que mostrará la riqueza natural y cultural de las Islas

Miguel Ángel Daswani y Dulce Fleitas presentarán este programa de divulgación y entretenimiento, que se emitirá a partir de este jueves 29 de octubre, a las 19:40 horas

Televisión Canaria estrena este jueves 29 de octubre, a las 19:40 horas, ‘Tierra de Volcanes’, un nuevo magacín diario que comenzará justo después de ‘Hay que verlo’ y recorrerá las ocho islas para descubrir su riqueza natural, sus tradiciones y las historias de quienes las habitan. Al frente del programa estarán Miguel Ángel Daswani y Dulce Fleitas, dos rostros conocidos por la audiencia del canal autonómico.

Daswani regresa a la televisión pública después de varios años dedicado a la información radiofónica para ponerse al frente de un formato que le permitirá abordar la actualidad desde una perspectiva diferente. «Canarias es un continente en miniatura, con mucho que enseñarle al mundo y a nosotros mismos, porque en ocasiones no conocemos las maravillas que esconde cada una de las islas», señala el periodista.

Para su compañera, Dulce Fleitas, «es un auténtico privilegio regresar a la pantalla de Televisión Canaria con este gran proyecto, ‘Tierra de volcanes’. Me hace especial ilusión», señala, «compartir espacio televisivo con Miguel Ángel Daswani, uno de los grandes profesionales del periodismo de nuestro archipiélago, con quien ya tuve la oportunidad de trabajar en una etapa anterior, cuando él estaba al frente de los servicios informativos y yo formaba parte de la redacción».

Dulce Fleitas y Miguel Ángel Daswani, presentadores de ‘Tierra de Volcanes’.

Un recorrido por las ocho islas y sus protagonistas

El espacio, producido por B&B Producciones, combinará divulgación y entretenimiento a lo largo de 40 minutos, con una mirada cercana a la realidad del Archipiélago. A través de reportajes, entrevistas y conexiones en directo, ‘Tierra de Volcanes’ recorrerá los pueblos y paisajes del Archipiélago para acercar a los espectadores su gastronomía, su sector primario y las formas de vida que construyen la identidad canaria.

Agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos y vecinos pondrán rostro a este recorrido, en el que las historias de sus protagonistas tendrán tanto peso como los lugares que visitará el programa. Además de mostrar la riqueza natural y cultural de las Islas, ‘Tierra de Volcanes’ abordará algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta Canarias, como el cambio climático, el abandono del campo o el encarecimiento de la vida.

El tiempo, las curiosidades y la participación de los espectadores

«Vamos a enseñar en 40 minutos todo lo bueno que tenemos y vamos a buscar respuestas también a esos grandes retos que tiene este Archipiélago por delante», adelanta Daswani. «Estoy convencida», apunta Fleitas, «de que ‘Tierra de volcanes’ se ganará muy pronto el cariño del público, porque nos permitirá contar historias de nuestro sector primario, descubrir curiosidades de nuestra naturaleza, nuestro clima, nuestra flora y fauna y, por supuesto, conocer mejor a nuestra gente».

Para ello, el espacio contará con un equipo de reporteros que recorrerá las Islas en busca de historias y testimonios que ayuden a conocer mejor la realidad canaria y los retos de su futuro. Además, sus conductores acercarán cada tarde a los espectadores la previsión meteorológica, las imágenes más curiosas de la geografía canaria y algunos de los vídeos más sorprendentes de otros lugares del mundo.

La participación de la audiencia será otro de los pilares del espacio. Los espectadores podrán compartir esas historias y curiosidades que también importan, pero que no siempre tienen cabida en los informativos.

El magacín contará además con ‘Guayota’, una particular «inteligencia natural», que aportará un toque de humor a los contenidos del programa.

Con el estreno de ‘Tierra de Volcanes’, Televisión Canaria amplía su oferta de contenidos de producción canaria y refuerza su apuesta por los formatos divulgativos y de proximidad. Una nueva propuesta para conocer mejor las ocho islas, dar voz a sus protagonistas y acercar a los espectadores las historias, tradiciones y desafíos que forman parte de la realidad del Archipiélago.