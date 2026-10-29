Televisión Canaria estrena ‘A la luz de las velas’, un viaje musical e íntimo con Besay Pérez

El concierto del tenor canario, ambientado en el histórico Palacio de Carta de Santa Cruz de Tenerife, será emitido este sábado a las 23:50 horas

Televisión Canaria estrena este sábado, 31 de octubre, a las 23:50 horas, el concierto ‘A la luz de las velas’, una propuesta musical protagonizada por el tenor lagunero Besay Pérez. La cita traslada al espectador al Palacio de Carta, en Santa Cruz de Tenerife, lugar histórico que cuenta con una iluminación especial formada por 2.500 velas para acoger este recital íntimo.

‘A la luz de las velas’ recoge un repertorio que fusiona composiciones clásicas y canciones contemporáneas, con obras de autores como Francisco Céspedes, Alejandro Fernández, Falete y Marc Anthony. En esta propuesta, Besay Pérez actúa acompañado al piano por Diego Expósito y cuenta con la participación del músico invitado Johnny Olivera, en un formato de cuidada ambientación visual y sonora.

Trayectoria y vínculo con la música tradicional

Besay Pérez, componente de la agrupación Los Sabandeños desde el año 2011, cuenta con una trayectoria vinculada a la música del Archipiélago desde sus inicios en las rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, donde obtuvo diversos reconocimientos como solista. A lo largo de su carrera ha formado parte de agrupaciones folclóricas como Los Majuelos y ha colaborado con solistas y formaciones del panorama insular como Chago Melián, Olga Cerpa, Los Gofiones, Los Campesinos y Mestisay.

En su faceta como tenor, ha actuado junto a la Orquesta Clásica de Lanzarote, la Orquesta Sinfónica de Tenerife y formaciones de banda como la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife y la Banda Nivaria de Arafo, tras completar su formación vocal con docentes como María Orán, Manuel Garrido e Israel Espino.

Con la emisión de este concierto, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la divulgación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y las manifestaciones artísticas del Archipiélago.