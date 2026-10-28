El accidente de los dos trenes de pasajeros ha ocurrido en Urda (Toledo)

Dos trenes de pasajeros han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.

El suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Un «alcance» entre dos trenes ha interrumpido la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, según ha informado Adif en su cuenta de X

Seguirá ampliación.