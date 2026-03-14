La Torre se encontraba a la entrada al castillo, donde para este sábado estaban programadas varias visitas «con centenares de personas»

Una torre del castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se ha derrumbado en la mañana de este sábado sin causar daños personales. Según ha confirmado a EFE el alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez.

Imagen cedida.

Se trata de una de las torres situada en la entrada al castillo, donde para este sábado estaban programadas varias visitas «con centenares de personas«, aunque, según ha explicado el regidor municipal, se ha venido abajo sobre las 10:30 horas y «afortunadamente» en ese momento «no habían comenzado».

Momento del derrumbe

Turistas que se encontraban visitando la localidad han grabado el momento exacto del derrumbe y han difundido el vídeo, en el que puede observarse cómo comienza a caer material hasta que, a los pocos segundos, la torre se ha desplomado por completo y ha generado una intensa nube de polvo.

«Se va a caer todo», advierten los visitantes antes del derrumbe, al tiempo que recomiendan tener cuidado con los coches y afirman que ya han avisado a la Policía de la situación.

Visitas previstas

Gutiérrez ha asegurado que todos están «absolutamente apenados» por lo ocurrido, no solo el Ayuntamiento, sino «todo el pueblo«, y ha señalado que se ha acordonado la zona y se han suspendido tanto las visitas previstas este sábado como las programadas para «las próximas semanas».

También ha dado las gracias por que no haya habido daños personales ni «grandes daños a terceros», aunque ha precisado que algún vehículo que se encontraba estacionado en la explanada del castillo «se ha visto afectado por alguna piedra» que le ha caído encima.

Dirección General de Patrimonio

El alcalde ha indicado que ahora hay que proceder a analizar los daños, por lo que este domingo se desplazarán al municipio arquitectos y personal de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «para evaluar, no solamente los daños de esta torre», sino también para «hacer una auditoría del resto de la muralla del castillo» con el fin de «descartar que haya más peligro».

«Es una pena, sobre todo ahora que estábamos muy avanzados en un pliego para la licitación de las obras de restauración de algunas torres«, entre ellas la que se ha derrumbado, ha precisado Gutiérrez, quien ha lamentado que «desgraciadamente» no ha dado tiempo a sacarlo.

El municipio toledano de Escalona abrió el 26 de abril de 2025 las puertas de su castillo a la ciudadanía, después de que el Ayuntamiento adquiriera la fortaleza en octubre de 2024.