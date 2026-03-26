Siete coches afectados tras derrumbarse un muro en Valleseco

El derrumbe ocurrió por las fuertes lluvias provocadas por la borrasca y tres coches afectados siguen en el lugar
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Siete vehículos se vieron afectados durante la noche de este miércoles por el derrumbe de un muro en la zona de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, provocado por las fuertes lluvias de la borrasca Therese.
La Policía Local de este municipio tinerfeño y personal del servicio de suministro eléctrico siguen trabajando en estos momentos en la zona para evaluar daños y retirar tanto los vehículos como las rocas desprendidas sobre la calzada.
Tres de los siete coches siguen en el lugar de los hechos y no se han podido retirar por el momento. Una vivienda ha tenido que ser desalojada para evaluar el terreno, pero no hay que lamentar daños personales.
La señora que reside en la vivienda desalojada se encuentra con familiares hasta que se evalúe el terreno y pueda regresar. Mientras tanto, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y técnicos continúan evaluando la zona y la estructura.
Varios vecinos siguen evaluando daños
Algunos propietarios de los vehículos se encontraban cerca de la zona cuando ocurrió el derrumbe, una situación complicada que obliga a evaluar los daños en los coches y a plantear posibles alternativas.
«Estaba con mi tío tomando un café y, de repente, escuchamos un golpe muy fuerte. Pensé que podía haber sido un coche chocando con otro. Pero cuando nos asomamos a la terraza, vimos todo derrumbado», asegura Rodrigo, uno de los vecinos afectados.
Rodrigo afirma que aún desconoce el alcance total de los daños, aunque su coche, asegurado a todo riesgo, presenta un estado muy deteriorado. La mecánica funciona, pero la carrocería está gravemente dañada.
Tras el derrumbe, bomberos, agentes de la Policía Local y arquitectos municipales acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes.
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